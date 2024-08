Harris wählt Minnesotas Gouverneur Walz als Vize-Kandidat

Washington - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will zusammen mit dem Gouverneur des US-Staates Minnesota in den Wahlkampf ziehen. Tim Walz werde ihr Kandidat für den Vizeposten. Das teilte die Demokratin über Social Media mit. Der 60-jährige frühere Lehrer steht seit 2019 an der Spitze des 5,7-Millionen-Einwohner-Staates. Er gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang findet.

"Letzte Generation" Österreich beendet Proteste

Wien - Die "Letzte Generation" Österreich beendet ihre Proteste wie das Ankleben an Straßen, aber auch die anderen Formen des bisherigen Aktivismus. Wie deren Sprecherin Marina Hagen-Canaval am Dienstag gegenüber der APA präzisierte, würde die Kampagne unter dem Namen der "Letzten Generation" eingestellt. "Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr." Aber es werde "neue Projekte des Widerstands geben", welche, wisse man noch nicht.

Infineon Österreich streicht in nächsten 2 Jahren 380 Jobs

Wien/Villach/Neubiberg - Bei Infineon Österreich wird der Sparstift angesetzt. Im Rahmen des bereits im Mai von der deutschen Mutter angekündigten Sparprogramms sollen auch Stellen in Österreich reduziert werden. Konkret sollen in den nächsten zwei Jahren 380 von insgesamt 6.000 Stellen in Österreich wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage am Dienstag mit. Infineon ist in Österreich mit einem Werk in Villach vertreten.

Unvereinbarkeitsausschuss beschäftigte sich mit Kickl

Wien - Der Unvereinbarkeitsausschuss des Nationalrats hat sich am Dienstag mit Vorwürfen der SPÖ gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl beschäftigt. Kickl wird vorgeworfen, Nebeneinkünfte nicht gemeldet und damit gegen die Transparenzregeln verstoßen zu haben. Der FPÖ-Chef bestreitet dies. Vom Ausschuss wurde er nun aufgefordert, innerhalb von vier Wochen Nachfragen zu beantworten und Nachweise vorzulegen.

Eine Person in Salzburger Freizeitpark schwer verletzt

Straßwalchen - Bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag laut Auskunft des Roten Kreuzes eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen und ein praktischer Arzt standen im Einsatz. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert.

Fünf Tote durch Sturm "Debby" im Südosten der USA

Atlanta (Georgia)/Columbia (South Carolina) - In den USA ist durch Tropensturm "Debby" ein weiterer Mensch im Südosten des Landes ums Leben gekommen. Wie die Gerichtsmedizin im Bezirk Colquitt County im Bundesstaat Georgia mitteilte, starb ein 19-Jähriger, als ein Baum auf ein Haus krachte. Seit Montag wurden damit mindestens fünf Menschen durch den Sturm getötet. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte am Dienstag vor "möglicherweise historischen Regenfällen" und "katastrophalen Überschwemmungen".

Wiener Würstelstände wollen Ausnahme von Pfandpflicht

Wien - Der Verein der Wiener Würstelstände fordert eine Ausnahmeregelung für kleine Betriebe bei der kommenden Pfandpflicht. Ab 2025 müssen Gastronomiebetriebe jede Packungsgröße, die sie verkaufen, wieder zurücknehmen. Vonseiten der Würstelstandbetreiber wird beklagt, dass man dafür keinen Platz habe und deshalb gefordert, von der Rücknahmepflicht ausgenommen zu werden. Die Forderung bezieht sich auf alle Betriebe mit einer Verkaufsfläche unter 25 Quadratmetern.

Weiter Suche nach Vermissten am Mont Blanc

Chamonix - Nach einem Lawinenabgang am Mont Blanc mit einem Toten und vier Verletzten dauert die Suche nach zwei deutschen Bergsteigern am höchsten Berg der Alpen an. Die vermissten 30 und 39 Jahre alten Alpinisten hätten die Nacht in einer Berghütte in dem Bereich verbracht, in dem herabstürzendes Gletschereis das Unglück auslöste, berichtete die Gebirgspolizei in Chamonix, wie die Zeitung "La D�p�che" berichtete. An der Suche sind Hubschrauber, Hundestaffeln und Bergretter beteiligt.

