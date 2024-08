Flugzeug mit 62 Insassen in Brasilien abgestürzt

Sao Paulo - Ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat S�o Paulo abgestürzt. Das teilte die brasilianische Airline Voepass mit. Wahrscheinlich seien alle Insassen ums Leben gekommen, erklärte Präsident Luiz In�cio Lula da Silva am Freitag und rief zu einer Schweigeminute auf. Später hieß es seitens der Stadt Vinhedo, wo sich der Absturz ereignete, es gebe keine Überlebenden.

USA bestätigen Weitergabe von Terror-Infos an Österreich

Washington/Wien/Ternitz - Die US-Regierung hat eigenen Angaben zufolge im Fall der wegen Terrorgefahr abgesagten Taylor-Swift-Konzerte Geheimdienstinformationen mit den österreichischen Behörden geteilt. Das bestätigte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, auf Nachfrage in Washington. "Es überrascht hoffentlich niemanden, dass die Vereinigten Staaten natürlich einen dauerhaften Fokus auf die Terrorismusbekämpfung haben", sagte Kirby.

Hochrangiges Hamas-Mitglied stirbt bei Angriff im Libanon

Beirut - Israel hat bei einem Drohnenangriff im größten palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon ein hochrangiges Hamas-Mitglied getötet. Samer al-Hadj sei im Camp Ain al-Hilwah für Sicherheit verantwortlich gewesen, hieß es aus palästinensischen und libanesischen Sicherheitskreisen. Mit rund 80.000 Einwohnern ist es das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon. Die Drohne habe bei dem Angriff tief im Landesinneren zwei Raketen auf ein Fahrzeug gefeuert.

Nationaler Sicherheitsrat tagt am Dienstag zu Terrorplänen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beruft nach der Vereitlung eines Terroranschlags auf ein Konzert in Wien für Dienstagabend den Nationalen Sicherheitsrat (NSR) ein. Die SPÖ hatte das Zusammentreten des Gremiums gefordert - dafür reicht das Verlangen einer Parlamentsfraktion. Für die Einberufung formal zuständig ist der Bundeskanzler.

Wieder Neuwahl in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl - voraussichtlich am 20. Oktober - eine reguläre Regierung steht. Die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs in Sofia, Goriza Grantscharowa-Koscharewa, wurde am Freitag von Staatschef Rumen Radew beauftragt, bis 19. August ein Übergangskabinett zusammenzustellen.

Mindestens 14 Tote bei russischem Angriff auf Supermarkt

Donezk (Oblast Rostow)/Kiew (Kyjiw) - Nach dem Überraschungsangriff der Ukraine in der russischen Grenzregion Kursk und massenhaften Drohnenattacken gegen andere Gebiete haben Moskaus Truppen im Donbass am helllichten Tag einen Supermarkt bombardiert. Bei dem Raketenangriff starben in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka nach Behördenangaben mindestens 14 Menschen. Etwa 40 weitere wurden verletzt.

