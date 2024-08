68 Tote bei Flugzeugabstürzen in Südamerika

Sao Paulo - Ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord ist in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo im brasilianischen Bundesstaat S�o Paulo abgestürzt. Laut Stadtverwaltung überlebte kein Insasse das Unglück am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit). Der Fluggesellschaft VoePass zufolge waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord. Ein Luftfahrtunglück gab es am Freitag auch in einem anderen südamerikanischen Staat: Beim Absturz eines Kleinfliegers in Chile starben sieben Personen.

Rund 100 Tote bei israelischem Luftangriff auf Gaza-Schule

Gaza/Jerusalem - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben rund hundert Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien bei dem Angriff auf die Schule, in der Flüchtlinge untergebracht gewesen seien, verletzt worden, sagte ein Sprecher der palästinensischen Zivilschutzbehörde am Samstag. Die israelische Armee sprach von einem Angriff auf eine "Kommando- und Kontroll-Zentrale" der radikalislamischen Hamas.

Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Wien-Ottakring

Wien - Bei einem Brand im dritten Stock eines Wohnhauses in Wien-Ottakring ist am Freitagabend ein Mann schwerstverletzt worden. Die Feuerwehr rückte laut Aussendung um 20.00 Uhr aus und fand eine gestürzte Person in der Brandwohnung. Der Mann wurde von einem Atemschutztrupp aus dem Gebäude gebracht. Der etwa 50-Jährige erlitt Verbrennungen zweiten Grades, hieß es von der Berufsrettung. Er musste intubiert und beatmet werden und wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Eisbären töteten einen Arbeiter im Nordosten Kanadas

Ottawa - Bei einer entlegenen Radaranlage im Nordosten Kanadas haben zwei Eisbären einen Arbeiter angegriffen und getötet. "Ein Angriff von zwei Eisbären hat zum Verlust eines unserer geschätzten Angestellten geführt", teilte der Betreiber der Überwachungsstation, das Logistikunternehmen Nasittuq, am Freitag (Ortszeit) mit. Der Angriff auf der Insel Brevoort in dem an Grönland angrenzenden Nunavat-Territorium ereignete sich demnach bereits am Donnerstag.

DSN bei Terror-Ermittlungen unter "höchstem Zeitdruck

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Dass ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) aus Ternitz einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Ernst-Happel-Stadion geplant hatte, ist den heimischen Staatsschützern nicht zehn bis 14 Tage davor, sondern wesentlich kurzfristiger bekannt geworden. Das war am Wochenende aus Sicherheitskreisen in Erfahrung zu bringen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sei "unter höchstem Zeitdruck" gestanden, hieß es.

Beratungsstelle sieht Lücken bei Extremismus-Prävention

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Nach der Aufdeckung von Terrorplänen kommt von Experten die Forderung nach einer "nachhaltigen Strategie" bei der Extremismus-Prävention und nach mehr Geld für Prävention. Zwar gebe es einen nationalen Aktionsplan zur Extremismus-Prävention, konkrete Maßnahmen würden darin aber fehlen, kritisierte Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, am Samstag im "Ö1"-Morgenjournal. Auch sei die Finanzierung für die Projekte nicht ausreichend gesichert.

Hoteleinsturz in Deutschland: Zweite Leiche geborgen

Trier - Vier Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist die zweite Leiche geborgen worden. Es handle sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit. Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die tote Frau war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.

