Israelischer Geheimdienst erwartet Iran-Angriff binnen Tagen

Tel Aviv/Jerusalem - Der israelische Geheimdienst geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass der Iran beschlossen hat, Israel direkt anzugreifen. Israel gehe zudem davon aus, dass dies möglicherweise in den nächsten Tagen geschehen werde, berichtet ein Reporter des Medienportals Axios unter Berufung auf zwei Quellen. Der Angriff wäre eine Vergeltung für die Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanijeh in der iranischen Hauptstadt Teheran Ende Juli, hieß es.

Abbas reist zu Putin nach Moskau

Moskau - Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas reist am Montag zu einem Besuch nach Moskau. Abbas werde Montagabend eintreffen und am Dienstag Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin führen, erklärte der palästinensische Botschafter in Moskau, Abdel Hafiz Nofal, laut der Nachrichtenagentur TASS am Sonntag. Vor seiner Abreise am Mittwoch werde er Botschafter arabischer Staaten treffen. Zentrales Thema der Gespräche mit Putin soll Nofal zufolge "die Situation in Gaza" sein.

Hunderte flüchten nach Aufruf Israels erneut aus Khan Younis

Tel Aviv - Nach einem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee mit Blick auf einen geplanten Militäreinsatz im südlichen Gazastreifen sind am Sonntag Hunderte Menschen aus der Stadt Khan Younis geflohen. In der Früh hatte Israel Zivilisten aufgerufen, das bisher zur humanitären Zone erklärte Gebiet Al-Jalaa im Norden der Stadt zu verlassen. Die israelische Armee erklärte, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas habe in dem Gebiet "terroristische Infrastruktur" errichtet.

Brand im Kühlsystem von AKW Saporischschja

Saporischschja - In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist Sonntagabend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Jewgeni Balizki, erklärte, zuvor habe es einen ukrainischen Angriff auf die Umgebung des Kraftwerks gegeben, wie die Staatsagentur TASS berichtete. Es drohe allerdings keine Gefahr, da alle Blöcke des AKW abgeschaltet seien.

Ukraine will Militärinfrastruktur Russlands vernichten

Kiew (Kyjiw) - Nach einem neuen tödlichen russischen Luftangriff in der Nähe von Kiew will die Ukraine Russlands militärische Infrastruktur dauerhaft vernichten. Um die Tötung von Zivilisten zu stoppen, sei es nötig, Russland die Fähigkeit zum Töten zu entziehen, sagte der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, in Kiew. Er veröffentliche ein Video, das Einsatzkräfte in einem Trümmerfeld zeigte. Die Russen hätten mit dem Angriff ein vier Jahr altes Kind und seinen Vater getötet.

Rufe in SPÖ nach schärferem Vorgehen gegen Islamismus

Eisenstadt/Wien/Ternitz - Nach dem niederösterreichischen SPÖ-Chef Sven Hergovich fordert auch die burgenländische Landespartei ein schärferes Vorgehen gegen Islamismus. "Wir brauchen einen nationalen Aktionsplan, eine effektive Strategie, um den gewalttätigen Islamismus bereits bei der Wurzel zu bekämpfen", so der rote Klubobmann Roland Fürst am Sonntag in einer Aussendung.

Großbrand nördlich von Athen ausgebrochen

Athen - Nördlich von Athen tobt ein Großbrand. Rauchwolken stiegen auf und erreichten die griechische Hauptstadt, die rund 30 Kilometer südlich liegt. Mehrere Dörfer und Ortschaften im Raum Varnavas und Marathon wurden evakuiert. In Begleitung von Feuerwehrwagen und der Polizei wurden Hunderte Einwohner in Sicherheit gebracht, wie das griechische Fernsehen zeigte.

Zahl der Toten nach Müll-Lawine in Uganda steigt auf 21

Kampala - Die Zahl der Toten nach dem Abrutschen einer Mülldeponie in Ugandas Hauptstadt Kampala ist auf 21 gestiegen. Rettungskräfte würden die Suche nach Überlebenden aber weiter fortsetzen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mindestens 14 Personen seien bisher gerettet worden. Zunächst war von mindestens 13 Toten die Rede gewesen.

