Grüne wollen ÖVP-Entwurf zu Überwachung begutachten lassen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien öffnen sich nun die Grünen für eine mögliche Erweiterung der Befugnisse der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zur Messenger-Überwachung: Ein entsprechender Entwurf des Innenministeriums soll in die Begutachtung geschickt werden, hieß es am Montag zur APA. Dann hätten Juristen und Experten "Gelegenheit, sich eine fundierte Meinung zu bilden".

USA befürchtet iranischen Schlag gegen Israel diese Woche

Washington - Die US-Regierung befürchtet, dass mögliche Vergeltungsschläge des Iran und seiner Verbündeten gegen Israel kurz bevorstehen könnten. Die USA teilten die Einschätzung Israels, dass es "in dieser Woche" womöglich dazu kommen könnte, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Es handle sich um eine Bewertung der US-Seite, die mit jener der Israelis übereinstimme, betonte er.

Hamas räumt Tötung von Geisel durch Bewacher ein

Gaza - Kurz vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde über eine mögliche Geisel-Freilassung hat die Terrororganisation Hamas die Tötung einer verschleppten Person eingeräumt. Die in Gaza festgehaltene Geisel sei von ihrem Bewacher umgebracht werden. Zwei weibliche Geiseln seien bei einem weiteren Vorfall schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Terroristen am Montagabend. Man habe eine Untersuchungskommission eingerichtet.

Ukraine: Kontrollieren tausend Quadratkilometer in Kursk

Belgorod/Minsk - Die Ukraine kontrolliert nach eigener Darstellung inzwischen etwa 1.000 Quadratkilometer der russischen Oblast Kursk. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht auf dem Kurznachrichtendienst Telegram ein Video eines entsprechenden Berichts von Armeechef Oleksandr Syrskyj. Er selbst habe für das Gebiet die Erstellung eines "humanitären Plans" in Auftrag gegeben, sagt Selenskyj. Eine Stellungnahme Russlands liegt zunächst nicht vor.

Mordanklage gegen Vater nach Tod eines Säuglings in Wien

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat im Fall eines im vergangenen Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys gegen den Vater Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mit. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Der 29-Jährige bestreitet, seinem Sohn Gewalt angetan zu haben. "Er hat sein Kind über alles geliebt", sagte Verteidigerin Astrid Wagner.

Messerangriff auf Mädchen und Frau im Zentrum von London

London - Am belebten Leicester Square im Zentrum von London sind ein elfjähriges Mädchen und eine 34-jährige Frau niedergestochen worden. Die Opfer wurden am Tatort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Rettungsdienste mitteilten. Die Polizei nahm einen 32-jährigen Mann fest. Es gebe keine weiteren Verdächtigen. Der mutmaßliche Täter und die Opfer hätten sich nicht gekannt.

Trump vor "Interview" mit Musk wieder auf X aktiv

San Francisco/Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump nutzt nach Jahren der Absenz wieder seinen legendären Account @realDonaldTrump im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter). Im Vorfeld eines Interviews mit X-Eigner Elon Musk setzte Trump am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) vier Posts auf X ab, unter anderem ein Wahlkampfvideo und eine Einladung zum Interview.

