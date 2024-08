Ukraine treibt Offensive in russischen Grenzregionen voran

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine treibt ihre Offensive im russischen Grenzgebiet voran. Sie griff am Dienstag mit Drohnen an und Bodentruppen versuchten, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, um weiteres Gelände unter ihre Kontrolle zu bringen. Russische Kriegsblogger meldeten erneut heftige Kämpfe in der Region Kursk. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden 14 Drohnen abgeschossen. Evakuierungen wurden fortgesetzt.

Karner lässt Gesetz zur Messenger-Überwachung begutachten

Wien - Nach dem Ja des Grünen Koalitionspartners wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seinen Gesetzesentwurf zur Überwachung von Messenger-Diensten "sehr rasch" in Begutachtung schicken: "Das hätte man schon früher haben können und wäre auch notwendig gewesen", sagte der Ressortchef im APA-Interview. Immerhin gebe es den Vorschlag seit Februar: "Aber besser jetzt als gar nicht."

Vorsichtiger Optimismus bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Die verheerenden Brände nordöstlich von Athen halten Griechenland weiter in Atem. Am Dienstag barg die Feuerwehr aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht vor den Flammen retten hatte können, wie lokale Medien berichteten. Es ist bisher das einzige Todesopfer. Etliche Häuser brannten ab, viele Tiere kamen um. Noch geben die Behörden keine Entwarnung, aber Besserung scheint in Sicht. Satellitenbilder geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

ÖGK und Belegschaft protestieren gegen Vamed-Verkauf

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Vamed-Belegschaft machen mobil gegen den geplanten Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an den französischen Finanzinvestor PAI. Die Sorge sei, dass die Belastung für die Mitarbeiter steigen und Leistungen für die Steuerzahler teurer werden, so ÖGK-Obmann Andreas Huss bei einer öffentlichen Betriebsversammlung am Dienstag vor dem Anton-Proksch-Institut in Wien. Huss forderte eine gemeinnützige Lösung in österreichischer Hand.

Babler für "besseres Österreich", FPÖ "in Schlagdistanz"

Wien - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat sich anlässlich der Präsentation der ersten Plakatwelle seiner Partei im Nationalratswahlkampf optimistisch gezeigt, ins Bundeskanzleramt einzuziehen. Die FPÖ sei auch in Umfragen "in Schlagdistanz", sagte Babler am Rande der Veranstaltung am Ballhausplatz gegenüber der APA. In der ersten Plakatwelle setzt die SPÖ erneut auf "Herz und Hirn" und will sich auf "Kernthemen" fokussieren: etwa Arbeit, Kinder, Frauen und Pensionen.

Bierpartei präsentierte Kandidaten in Biergarten

Wien - Die Bierpartei hat am Dienstag ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Nationalratswahl am 29. September vorgestellt. Die Präsentation ging zwar stilecht in einem Biergarten am Fuße des Donauturms über die Bühne, fiel dabei aber etwas hölzern aus. Was das "Menü", vulgo Parteiprogramm, anbelangt, blieb man großteils vage, Spitzenkandidat Dominik Wlazny verwies aber auf die Veröffentlichung der einzelnen "Menüpunkte" auf der Homepage der Bierpartei in den kommenden Tagen.

Anwalt des Swift-Terrorverdächtigen sieht "Theaterdonner"

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Seit dem Wochenende sitzt ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) in Wiener Neustadt in U-Haft, weil er gemeinsam mit einem 17-Jährigen Anschlagspläne auf die letztwöchige Taylor Swift-Konzertreihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion verfolgt haben soll. "Das ist reiner Theaterdonner", meinte dazu Werner Tomanek, der Verteidiger des 19-Jährigen. Sein Mandant habe nach seiner Festnahme auch nicht umfassend gestanden.

red