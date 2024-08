Russland: Haben ukrainischen Vormarsch gestoppt

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mit Luftangriffen den Vormarsch ukrainischer Truppen im Gebiet von Kursk vorerst gestoppt. Russische Kriegsblogger berichteten am Dienstag von intensiven Kämpfen entlang der Front in der Region. Nach ukrainischen Angaben brachte Russland Soldaten und schwere Waffen in Stellung und konnte Angriffe abwehren.

Karner lässt Gesetz zur Messenger-Überwachung begutachten

Wien - Nach dem Ja des Grünen Koalitionspartners wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seinen Gesetzesentwurf zur Überwachung von Messenger-Diensten "sehr rasch" in Begutachtung schicken: "Das hätte man schon früher haben können und wäre auch notwendig gewesen", sagte der Ressortchef im APA-Interview. Immerhin gebe es den Vorschlag seit Februar: "Aber besser jetzt als gar nicht."

240 Feuerwehreinsätze nach Gewitterfront in Salzburg

Salzburg - Eine starke Gewitterfront hat am Montagabend in Salzburg für teilweise schwere Schäden gesorgt. Die äußerst langsam ziehenden Gewitter sorgten vor allem im Pinzgau und Pongau für heftige Niederschläge, Hagel und Überflutungen. Insgesamt arbeiteten 31 Feuerwehren mit 1.060 Männern und Frauen 236 Einsätze ab, teilte das Landesfeuerwehrkommando der APA mit. Im Pinzgau setzte ein Blitz einen Bauernhof in Brand, im Tennengau wurde ein Jagdhund vom Blitz erschlagen.

Ex-Fußballprofi nach Betrügereien verhaftet: Opfer gesucht

Wien - Ein wegen Betrugs verurteilter Ex-Fußballprofi ist per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wien Ende Juli in Deutschland gefasst worden. Das teilte die Wiener Polizei am Dienstag mit. Der 32-Jährige habe nach Verhängung der bedingten Haftstrafe nicht mit den Behörden kooperiert und war untergetaucht. Er soll u.a. falsche Versprechungen bei Investitionen in Internetwährungen gemacht haben. Der Schaden liegt im höheren sechsstelligen Bereich, weitere Opfer werden vermutet.

Vorsichtiger Optimismus bei Waldbränden in Griechenland

Athen - Die verheerenden Brände nordöstlich von Athen halten Griechenland weiter in Atem. Am Dienstag barg die Feuerwehr aus einem abgebrannten Fabrikgebäude die Leiche einer Frau, die sich nicht vor den Flammen retten hatte können, wie lokale Medien berichteten. Es ist bisher das einzige Todesopfer. Etliche Häuser brannten ab, viele Tiere kamen um. Noch geben die Behörden keine Entwarnung, aber Besserung scheint in Sicht. Satellitenbilder geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Anwälte der Swift-Verdächtigen orten Rechtsverletzungen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Seit dem Wochenende sitzen zwei mutmaßliche Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) in Wiener Neustadt in U-Haft, weil ein 19-Jähriger gemeinsam mit einem um zwei Jahre jüngeren besten Freund Anschlagspläne auf die letztwöchige Taylor Swift-Konzertreihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion verfolgt haben soll. Die Anwälte der beiden, Werner Tomanek und Nikolaus Rast, beklagen deren Haftbedingungen und sehen ihre Verteidigerrechte beschnitten.

ÖGK und Belegschaft protestieren gegen Vamed-Verkauf

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Vamed-Belegschaft machen mobil gegen den geplanten Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an den französischen Finanzinvestor PAI. Die Sorge sei, dass die Belastung für die Mitarbeiter steigen und Leistungen für die Steuerzahler teurer werden, so ÖGK-Obmann Andreas Huss bei einer öffentlichen Betriebsversammlung am Dienstag vor dem Anton-Proksch-Institut in Wien. Huss forderte eine gemeinnützige Lösung in österreichischer Hand.

Babler für "besseres Österreich", FPÖ "in Schlagdistanz"

Wien - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat sich anlässlich der Präsentation der ersten Plakatwelle seiner Partei im Nationalratswahlkampf optimistisch gezeigt, ins Bundeskanzleramt einzuziehen. Die FPÖ sei auch in Umfragen "in Schlagdistanz", sagte Babler am Rande der Veranstaltung am Ballhausplatz gegenüber der APA. In der ersten Plakatwelle setzt die SPÖ erneut auf "Herz und Hirn" und will sich auf "Kernthemen" fokussieren: etwa Arbeit, Kinder, Frauen und Pensionen.

