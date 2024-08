Russland: Haben ukrainischen Vormarsch gestoppt

Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mit Luftangriffen den Vormarsch ukrainischer Truppen im Gebiet von Kursk vorerst gestoppt. Russische Kriegsblogger berichteten am Dienstag von intensiven Kämpfen entlang der Front in der Region. Nach ukrainischen Angaben brachte Russland Soldaten und schwere Waffen in Stellung und konnte Angriffe abwehren.

Karner lässt Gesetz zur Messenger-Überwachung begutachten

Wien - Nach dem Ja des Grünen Koalitionspartners wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seinen Gesetzesentwurf zur Überwachung von Messenger-Diensten "sehr rasch" in Begutachtung schicken: "Das hätte man schon früher haben können und wäre auch notwendig gewesen", sagte der Ressortchef im APA-Interview. Immerhin gebe es den Vorschlag seit Februar: "Aber besser jetzt als gar nicht."

Regierung empfiehlt Erlaubnis für geologisches CO2-Speichern

Wien - Rund um die geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid könnte das hiesige Verbot kommendes Jahr fallen. Das schreibt die Parlamentskorrespondenz auf Basis des neuesten Evaluierungsberichts der Bundesregierung, der nunmehr ans Hohe Haus erging. Die Bundesregierung empfiehlt, geologische Speicherung von Kohlenstoffdioxid zuzulassen. Österreich verfüge über geologische Speichermöglichkeiten.

Hilfe für Betroffene der Brände nahe Athen läuft an

Athen - Mit einer Reihe von Maßnahmen will die griechische Regierung jenen Menschen unter die Arme greifen, die bei den katastrophalen Bränden nahe Athen in den vergangenen Tagen ihr Hab und Gut verloren haben. Tausende Bewohner mussten vor den Flammen fliehen, etliche Häuser brannten ab oder wurden beschädigt, auch landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sind betroffen. Indes kann für die Region noch keine Entwarnung gegeben werden: Immer wieder flammen Glutnester auf.

Gewitter im Tiroler Oberland - Züge und Autos festgesteckt

Innsbruck/Landeck/Imst - Heftige Gewitter mit Starkregen und lokalem Hagel haben Montagabend Teile des Tiroler Oberlandes heimgesucht. Die Folge waren unter anderem Murenabgänge bzw. Erdrutsche auf Straßen. Auf der Tiroler Straße (B171) waren zehn Fahrzeuge mit insgesamt 17 Personen zwischen den Muren eingesperrt. Auch die Bahn war betroffen: Auf der Karwendelbahnstrecke konnten zwei Züge mit 40 Fahrgästen wegen eines Murenabganges nicht mehr weiterfahren und blieben in dem Geröll stecken.

Anwälte der Swift-Verdächtigen orten Rechtsverletzungen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Seit dem Wochenende sitzen zwei mutmaßliche Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) in Wiener Neustadt in U-Haft, weil ein 19-Jähriger gemeinsam mit einem um zwei Jahre jüngeren besten Freund Anschlagspläne auf die letztwöchige Taylor Swift-Konzertreihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion verfolgt haben soll. Die Anwälte der beiden, Werner Tomanek und Nikolaus Rast, beklagen deren Haftbedingungen und sehen ihre Verteidigerrechte beschnitten.

ÖGK und Belegschaft protestieren gegen Vamed-Verkauf

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Vamed-Belegschaft machen mobil gegen den geplanten Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an den französischen Finanzinvestor PAI. Die Sorge sei, dass die Belastung für die Mitarbeiter steigen und Leistungen für die Steuerzahler teurer werden, so ÖGK-Obmann Andreas Huss bei einer öffentlichen Betriebsversammlung am Dienstag vor dem Anton-Proksch-Institut in Wien. Huss forderte eine gemeinnützige Lösung in österreichischer Hand.

240 Feuerwehreinsätze nach Gewitterfront in Salzburg

Salzburg - Eine starke Gewitterfront hat am Montagabend in Salzburg für teilweise schwere Schäden gesorgt. Die äußerst langsam ziehenden Gewitter sorgten vor allem im Pinzgau und Pongau für heftige Niederschläge, Hagel und Überflutungen. Insgesamt arbeiteten 31 Feuerwehren mit 1.060 Männern und Frauen 236 Einsätze ab, teilte das Landesfeuerwehrkommando der APA mit. Im Pinzgau setzte ein Blitz einen Bauernhof in Brand, im Tennengau wurde ein Jagdhund vom Blitz erschlagen.

Wiener Börse knapp behauptet, Semperit-Aktie steigt klar

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag leichte Verluste ausgewiesen. Für den Leitindex ATX ging es um 0,2 Prozent auf 3.561,82 Einheiten hinab. Unter den Einzelwerten richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Titel des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit. Sie legten nach der Vorlage von Halbjahreszahlen um satte 5,6 Prozent zu.

