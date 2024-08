Ukraine sieht Kursk als Faustpfand für Friedensverhandlungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine sieht ihre Eroberungen im russischen Gebiet Kursk nur als eine Art Faustpfand für Friedensverhandlungen. Im Gegensatz zu Russland wolle sich die Ukraine nicht fremdes Gebiet aneignen, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte auf Telegram mit: "Die Ukraine hat 74 Siedlungen unter ihrer Kontrolle." Das wäre mehr als das Doppelte der Orte, die Russland zuletzt angegeben hatte.

Hilfe für Betroffene der Brände nahe Athen läuft an

Athen - Mit einer Reihe von Maßnahmen will die griechische Regierung jenen Menschen unter die Arme greifen, die bei den katastrophalen Bränden nahe Athen in den vergangenen Tagen ihr Hab und Gut verloren haben. Tausende Bewohner mussten vor den Flammen fliehen, etliche Häuser brannten ab oder wurden beschädigt, auch landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sind betroffen. Indes kann für die Region noch keine Entwarnung gegeben werden: Immer wieder flammen Glutnester auf.

FPÖ und Grüne wollen Staatsschutz kontrollieren lassen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Grüne und FPÖ wollen, dass die Kontrollkommission für die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste (DSN) nach den verhinderten Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien tätig wird. Das machten die Fraktionen vor dem Nationalen Sicherheitsrat klar. SPÖ-Chef Andreas Babler wiederum will die Strafgesetze durchforsten und hält legistische Änderungen für möglich. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bewarb einmal mehr die Möglichkeit zur Überwachung von Messenger-Diensten.

SPÖ will Sozialhilfe bundesweit und über AMS abwickeln

Wien - Die SPÖ will die Sozialhilfe künftig bundesweit über das Arbeitsmarktservice abwickeln. Der entsprechende Vorstoß von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im heutigen Ö1-"Mittagsjournal" wurde am Abend von Parteichef Andreas Babler bekräftigt. Verknüpft mit der Mindestsicherung soll seiner Vorstellung nach für alle Asylberechtigten und Asylwerbenden mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit ein zwei-jähriges Integrationsprogramm eingeführt werden. Widerstand kommt aus dem Burgenland.

Mittelmeer-Temperaturen nähern sich Rekordwerten von 2023

Paris - Die Temperatur des Mittelmeers hat in den vergangenen Tagen wieder den Rekordwert von 2023 erreicht. Am Sonntag lag die durchschnittliche Temperatur an der Wasseroberfläche bei 28,67 Grad, wie das in Barcelona ansässige Institut für Meereswissenschaften (ICM) am Dienstag mitteilte. Das ist nur knapp unter dem Rekord von 28,71 Grad, den das Institut am 24. Juli 2023 gemessen hatte.

Gespräche über Waffenruhe im Sudan beginnen in der Schweiz

Khartum/Genf - In der Schweiz beginnen am Mittwoch Gespräche über eine Waffenruhe im Sudan. Zu den Gesprächen haben die USA beide Konfliktparteien eingeladen, die sudanesische Armee und die RSF-Miliz. Zunächst sagte aber nur die RSF-Miliz ihre Teilnahme zu. Der genaue Ort der Gespräche wurde nicht mitgeteilt. Beteiligt sind auch Saudi-Arabien und die Schweiz. Die Afrikanische Union, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und die UNO sollen als Beobachter dabei sein.

