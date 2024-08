Ukraine sieht Kursk als Faustpfand für Friedensverhandlungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine sieht ihre Eroberungen im russischen Gebiet Kursk nur als eine Art Faustpfand für Friedensverhandlungen. Im Gegensatz zu Russland wolle sich die Ukraine nicht fremdes Gebiet aneignen, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte auf Telegram mit: "Die Ukraine hat 74 Siedlungen unter ihrer Kontrolle." Das wäre mehr als das Doppelte der Orte, die Russland zuletzt angegeben hatte.

Nehammers Anti-Terror-Paket blitzt im Sicherheitsrat ab

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat mit seinem Forderungspaket als Folge des verhinderten Anschlags auf ein Taylor Swift-Konzert eine Absage im Nationalen Sicherheitsrat kassiert. Keine der anderen Fraktionen stimmte Forderungen wie jener nach einer Messenger-Überwachung, einer Verschärfung des Parteiengesetzes und Haftverlängerung für nicht-deradikalisierte Personen zu. Dafür gab es eine breite Mehrheit für eine Prüfung des Staatsschutz-Einsatzes.

Japans Regierungschef Kishida kündigt Rücktritt an

Tokio - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. "Es ist wichtig, der LDP ein neues Gesicht an der Spitze zu geben", sagte Kishida auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Tokio. "Der erste Schritt ist, dass ich zurücktrete." Kishida, der seit Oktober 2021 im Amt war, begründete seinen Schritt mit dem Wunsch, dem öffentlichen Interesse bestmöglich zu dienen.

Biden: Gaza-Abkommen könnte Iran von Angriff abhalten

Washington - Der Iran könnte nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden bei einem Durchbruch in den Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg von seinem angedrohten Vergeltungsschlag gegen Israel absehen. Auf eine Frage von Reportern entgegnete Biden: "Das ist meine Erwartung, aber wir werden sehen." Am Donnerstag ist auf Drängen der USA, Katars und Ägyptens eine Gesprächsrunde über ein Abkommen für eine Waffenruhe und Freilassung von Geiseln geplant, voraussichtlich in Doha.

Tausende bei Protest gegen slowakische Regierung

Bratislava - Bereits den zweiten Tag in Folge sind Tausende Menschen in Bratislava gegen die Regierung des linkspopulistischen Ministerpräsidenten Robert Fico und seine nationalistische Kulturministerin Martina Simkovicova auf die Straße gegangen. Hatten am Montagabend Künstler und ihre Unterstützer zu einer Protestkundgebung vor allem gegen die Kulturpolitik aufgerufen, waren es diesmal zwei liberale Oppositionsparteien, die einen Massenprotest im Stadtzentrum organisierten.

Ed Sheeran eröffnet das heurige Frequency-Festival

St. Pölten - Mit dem Frequency in St. Pölten startet am Mittwoch eines der Highlights des heurigen Festivalsommers. Dass die große Party an der Traisen diesmal bereits zur Wochenmitte beginnt, liegt an Superstar Ed Sheeran. Für den englischen Wuschelkopf, der den ersten Headliner gibt, haben die Veranstalter das Festival kurzerhand um einen Tag ergänzt. Bis Samstag folgen dann bei prognostizierter Sommerhitze Acts quer durch den musikalischen Gemüsegarten.

