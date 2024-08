Selenskyj: Unsere Truppen müssen humanitäres Recht achten

Kursk - Bei ihrem Vorstoß in die westrussische Region Kursk machen die ukrainischen Streitkräfte laut Präsident Wolodymyr Selenskyj "gute Fortschritte". Die ukrainische Armee erreiche ihre Ziele, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache - und sei angewiesen, bei ihrem Vorgehen humanitäres Recht zu achten. Die russischen Behörden ordneten unterdessen die Evakuierung eines weitere Landkreises an. In Sicherheit gebracht werden sollen die Menschen von Gluschkowski, hieß es.

Karner will effektivere Regeln für radikalisierte Sträflinge

Wien - Die Radikalisierung von islamistischen Straftätern auch nach einer Haft macht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Sorge. Dementsprechend denkt er im APA-Interview an, "neue Möglichkeiten zu schaffen, sie aus dem Verkehr zu ziehen". Eine Art Maßnahmenvollzug, also Freiheitsentzug nach Abbüßen der Haftstrafe, könnte für den Innenminister "eine Möglichkeit" sein.

13-Jähriger in Wiener Bad sexuell missbraucht und bedroht

Wien - Ein 13-Jähriger ist Mittwochnachmittag im Wiener Stadionbad offenbar von einem 50-Jährigen sexuell missbraucht worden. Der Tatverdächtige hatte dem österreichischen Buben laut Polizei auch mit dem Umbringen gedroht. Als Zeugen auf die Situation im Duschbereich des Freibades aufmerksam wurden, versuchte der 50-Jährige zu flüchten. Er wurde vom Sicherheitsdienst und Zeugen bis zum Eintreffen der Exekutive festgehalten. Der Mann verweigerte die Aussage und wurde festgenommen.

Warnung vor neuer Polizei-Betrugsvariante

Graz - Die Polizei in der Steiermark warnt vor einer neuen Betrugsvariante, der vor Kurzem eine 87-jährige Grazerin zum Opfer gefallen ist. Dabei rief ein Betrüger die Frau an und "begleitete" sie telefonisch sogar bis auf die Bank, wo die Frau mehrere 1.000 Euro abhob. Erst als das Geld dann von einem weiteren vermeintlichen Polizisten abgeholt wurde, wurde das Gespräch beendet, hieß es in einer Aussendung.

Schlagabtausch zwischen ÖVP und FPÖ wegen Causa Ott

Wien - ÖVP und FPÖ liefern sich im laufenden Nationalratswahlkampf einen Schlagabtausch zur Spionage-Causa Ott. Mit der ersten Anklage gegen den früheren Verfassungsschützer Egisto Ott und den ehemaligen FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein sah ÖVP-Mandatar Andreas Hanger am Donnerstag "bewiesen", dass FPÖ-Chef Herbert Kickl "ein absolutes Sicherheitsrisiko für Österreich ist". FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wies die Vorwürfe zurück und sprach von "Märchen".

15-Jähriger stirbt in Deutschland bei Blitzeinschlag

Schwäbisch Gmünd - Ein 15-Jähriger ist bei einem Blitzeinschlag im baden-württembergischen Welzheim (Rems-Murr-Kreis) in Deutschland tödlich verletzt worden. Zusammen mit einem anderen Jugendlichen hielt er sich am Mittwochabend während eines Gewitters auf einer Anhöhe unter einem Baum auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei der Blitz eingeschlagen. Der zweite Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

