Rapid nach Aufstieg gegen Trabzonspor fix in Ligaphase

Wien - Der SK Rapid hat mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel gegen Trabzonspor den Aufstieg ins Play-off zur Europa League fixiert und sich damit einen Startplatz in einer europäischen Ligaphase gesichert. Vor 22.500 Zuschauern in Wien-Hütteldorf stieg die Mannschaft von Trainer Robert Klauß am Donnerstag gegen den türkischen Spitzenclub hochverdient mit einem Gesamtscore von 3:0 auf. Die Tore erzielten Kapitän Matthias Seidl (77.) und "Joker" Christoph Lang (87.).

Selenskyj: Nachschub für Truppen in Ostukraine eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des zunehmenden Drucks russischer Truppen in der Ostukraine widmet Kiew der Verteidigung rund um den Donbass jetzt höchste Aufmerksamkeit. "Torezk und Pokrowsk, die meisten russischen Angriffe finden dort statt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Der dringend benötigte Nachschub sei bereits eingetroffen. "Alles, was jetzt gebraucht wird." Selenskyj machte jedoch keine Angaben dazu, ob auch zusätzliche Truppen verlegt wurden.

Sorge vor Alzheimer sinkt trotz steigender Erkrankungszahlen

Wien/Bad Ischl - Die Sorge, an Alzheimer zu erkranken, ist im Lauf der Jahre gesunken. Die Fallzahlen von Demenz sind aber stetig steigend, warnt die MAS Alzheimerhilfe zu einer aktuellen Umfrage. Die größere Angst haben die Österreicherinnen und Österreicher vor Krebs (39 Prozent), Schlaganfall (14) und Herzinfarkt (zehn Prozent). Alzheimer folgt mit neun Prozent an vierter Stelle, vor zwei Jahren war es in der gleichen Befragung noch Platz drei und vor sechs Jahren Rang zwei hinter Krebs.

Taylor Swift nach Terroralarm erstmals wieder auf der Bühne

London - US-Superstar Taylor Swift steht nach den terrorbedingten Konzertabsagen in Wien wieder auf der Bühne. Die Sängerin (34) meldete sich mit einem Auftritt in London zurück und spielte am Donnerstagabend vor rund 90.000 Fans im ausverkauften Wembley-Stadion. Als Überraschungsgast holte sie den Musiker Ed Sheeran (33) auf die Bühne. Zur Terrorwarnung in Österreich äußerte sich Swift nicht.

Fortsetzung von Gaza-Gesprächen am Freitag deutet sich an

Tel Aviv - Die Zeichen mehren sich, dass die Gespräche um eine Gaza-Waffenruhe am Freitag fortgesetzt werden. Die israelischen Unterhändler würden über Nacht in Katar bleiben, wie eine mit den Gesprächen vertraute Person bestätigte. Einem ägyptischen Sender zufolge soll es weiter große Differenzen geben. Die amtliche TV-Station Al-Kahera berief sich dabei auf informierte Kreise. Laut einem hochrangigen ägyptischen Insider verstärkt Kairo deshalb seine Bemühungen um seine Lösung.

Schweden meldet ersten Mpox-Fall außerhalb Afrikas

Stockholm - In Schweden gibt es nach dortigen Regierungsangaben den ersten bestätigten Mpox-Fall der neuen Variante Klade I außerhalb des afrikanischen Kontinents. Das teilte der schwedische Sozialminister Jakob Forssmed auf einer Pressekonferenz mit, die im schwedischen Fernsehen übertragen wurde. Der Fall wurde demnach in der Region Stockholm festgestellt. "Das ist natürlich etwas, das wir ernst nehmen", sagte Forssmed. Die infizierte Person habe sich zuvor in Afrika aufgehalten.

Kamala Harris plant zwei Fernsehdebatten mit Trump

Washington - US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird nach Angaben ihres Wahlkampfteams zwei Fernsehduelle mit ihrem Rivalen Donald Trump vor der Wahl im November austragen. Neben der bereits in der vergangenen Woche vereinbarten Debatte am 10. September werde es im Oktober ein zweites TV-Duell geben, kündigte das Harris-Team am Donnerstag an.

