Intensivwahlkampf für die Nationalratswahl kommt in Fahrt

Wien - Die Nationalratswahl rückt näher, in sechs Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Ab kommender Woche startet nun der Intensivwahlkampf mit den ersten offiziellen Auftaktveranstaltungen, auch beginnen bald die zahlreichen TV-Konfrontationen für die Wahl am 29. September. Die Parteien präsentieren ihre Wahlplakate sowie ihre weitgehend fertiggestellten Wahlprogramme.

Atom-Kontrolleure: Lage am AKW Saporischschja spitzt sich zu

Kiew (Kyjiw) - Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) sieht die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja nach einem Angriff in der Nähe akut bedroht. In unmittelbarer Nähe der Sicherheitszone habe es eine Explosion gegeben, die nach Einschätzung von IAEA-Experten vor Ort von einer Drohne mit Sprengladung verursacht wurde, teilte die Organisation mit.

Neue Massenproteste in Israel für Gaza-Abkommen

Tel Aviv - Angesichts vorsichtiger Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben in Israel Zehntausende Menschen für den Abschluss eines Abkommens demonstriert. Die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch nach mehr als zehn Monaten Krieg festgehaltenen Geiseln hätten keine Zeit mehr, "und deshalb muss es jetzt eine Einigung geben", zitierte die "Times of Israel" den Bruder eines Entführten.

Terrorhauptverdächtiger soll nach Zündschnur gefragt haben

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der Hauptverdächtige rund um die mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzert-Reihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion soll sich einen Tag vor seiner Festnahme bei einem 15-Jährigen erkundigt haben, wo man eine Zündschnur kaufen könne. Das geht aus der Zeugenaussage des 15-Jährigen hervor, die der APA vorliegt. Weiters hatte die APA Gelegenheit, am Wochenende mit einem 17 Jahre alten Bekannten bzw. guten Freund der beiden Terror-Verdächtigen zu sprechen.

Weltweite Proteste gegen Maduro-Regierung in Venezuela

Caracas - Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela haben Tausende Menschen auf der ganzen Welt gegen die Regierung des autoritären Präsidenten Nicol�s Maduro protestiert. Bei Demonstrationen in Venezuela und im Ausland forderten sie die Anerkennung des Wahlsiegs des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia bei der Abstimmung vom 28. Juli.

30 Verletzte nach Riesenrad-Brand bei Festival bei Leipzig

Leipzig - Beim Highfield-Festival bei Leipzig ist am Samstag ein Riesenrad in Brand geraten. Zwei Gondeln standen lichterloh in Flammen. Mehr als 30 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Nach ersten Erkenntnissen seien alle leicht durch Rauchgas verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Nach Angaben des Einsatzleiters des Deutschen Roten Kreuzes soll es auch zwei Schwerverletzte geben.

Rekord-Regenfall in Wien - Wasser drückte Frau unter Autobus

Wien - Ein heftiges Unwetter mit Rekordregenfällen hat am Samstagnachmittag den Norden Wiens teilweise unter Wasser gesetzt. Eine Frau wurde schwer verletzt, als sie in Wien-Döbling von den Wassermassen unter einen Linienbus gedrückt wurde. Die Feuerwehr musste den Bus aufheben, um die etwa 35-Jährige zu befreien. Wenige Meter weiter wurde ein Lenker in einer überfluteten Unterführung aus einem Auto gerettet. Das Unwetter sorgte auch für Zugausfälle und Flug-Verspätungen.

Biden will beim Parteitag der Demokraten sprechen

Washington - US-Präsident Joe Biden will zu Beginn des Parteitags der Demokraten in Chicago im Bundesstaat Illinois eine Rede halten. Der 81-Jährige soll direkt am Montagabend (Ortszeit) sprechen, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

