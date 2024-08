Französischer Schauspieler Alain Delon gestorben

Paris - Der französische Schauspieler Alain Delon ist tot. Wie seine drei Kinder Alain Fabien, Anouchka und Anthony Sonntagfrüh in einer gemeinsamen Erklärung der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, starb der legendäre französische Filmstar im Alter von 88 Jahren "friedlich in seinem Haus in Douchy" südlich von Paris. Die Familie bitte "in diesem äußerst schmerzhaften Moment der Trauer", ihre Privatsphäre zu respektieren. Der Schauspieler war nach mehreren Schlaganfällen schwer krank.

Intensivwahlkampf für die Nationalratswahl kommt in Fahrt

Wien - Die Nationalratswahl rückt näher, in sechs Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Ab kommender Woche startet nun der Intensivwahlkampf mit den ersten offiziellen Auftaktveranstaltungen, auch beginnen bald die zahlreichen TV-Konfrontationen für die Wahl am 29. September. Die Parteien präsentieren ihre Wahlplakate sowie ihre weitgehend fertiggestellten Wahlprogramme.

Trump: "Ich sehe besser aus als Kamala"

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sein Erscheinungsbild mit dem von Kamala Harris verglichen. Seiner demokratischen Kontrahentin werde nachgesagt, wegen ihrer Attraktivität einen Vorteil zu haben, sagte der 78-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt im US-Staat Pennsylvania und fügte hinzu: "Ich sehe viel besser aus als sie. Ich glaube, ich sehe besser aus als Kamala."

Neue Massenproteste in Israel für Gaza-Abkommen

Tel Aviv - Angesichts vorsichtiger Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben in Israel Zehntausende Menschen für den Abschluss eines Abkommens demonstriert. Die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch nach mehr als zehn Monaten Krieg festgehaltenen Geiseln hätten keine Zeit mehr, "und deshalb muss es jetzt eine Einigung geben", zitierte die "Times of Israel" den Bruder eines Entführten.

Atom-Kontrolleure: Lage am AKW Saporischschja spitzt sich zu

Kiew (Kyjiw) - Die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) sieht die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja nach einem Angriff in der Nähe akut bedroht. In unmittelbarer Nähe der Sicherheitszone habe es eine Explosion gegeben, die nach Einschätzung von IAEA-Experten vor Ort von einer Drohne mit Sprengladung verursacht wurde, teilte die Organisation mit.

Terrorhauptverdächtiger soll nach Zündschnur gefragt haben

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der Hauptverdächtige rund um die mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzert-Reihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion soll sich einen Tag vor seiner Festnahme bei einem 15-Jährigen erkundigt haben, wo man eine Zündschnur kaufen könne. Das geht aus der Zeugenaussage des 15-Jährigen hervor, die der APA vorliegt. Weiters hatte die APA Gelegenheit, am Wochenende mit einem 17 Jahre alten Bekannten bzw. guten Freund der beiden Terror-Verdächtigen zu sprechen.

Indische Ärzte beenden Streik - Jungmediziner machen weiter

Mumbai (Bombay) - Indische Ärzte haben ihren landesweiten 24-Stunden-Streik als Protest gegen die Vergewaltigung und Tötung einer jungen Kollegin beendet. Der Berufsverband Indian Medical Association (IMA), der am Wochenende zu der Protestaktion aufgerufen hatte, forderte am Sonntag in einem Brief an Premierminister Narendra Modi einen besseren Schutz für das Krankenhauspersonal. 60 Prozent aller Ärzte im Land seien Frauen.

Jugendliche mit Softgun lösten Großeinsatz in Wels aus

Wels - Jugendliche, die mit einer Softgun auf eine Mülltonne geschossen haben, haben Samstagabend in Wels einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Bei der Polizei war anonym ein Foto eingegangen, auf dem eine Person zu sehen war, die mit einer Waffe aus dem Fenster zielte, berichtete diese. Daraufhin rollte ein Großeinsatz an. Sämtliche in Wels zur Verfügung stehenden Polizeistreifen, die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra wurden alarmiert.

