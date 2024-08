Kiew verstärkt Offensive in russischer Region Kursk

Kiew (Kyjiw) - Eineinhalb Wochen nach Beginn ihrer Offensive im Westen Russlands hat die ukrainische Armee ihre Angriffe in mehreren russischen Regionen verstärkt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe vom Sonntag wurden eine weitere strategisch wichtige Brücke in der Grenzregion Kursk sowie das Erdöllager Kawkas in der Region Rostow getroffen. Laut Staatschef Wolodymyr Selenskyj läuft die Offensive "genau wie erwartet".

Französische Filmlegende Alain Delon mit 88 Jahren gestorben

Paris - Tief ins Gesicht gezogener Hut, hochgeschlagener Kragen, stoischer Gesichtsausdruck: So hat die Welt Alain Delon in "Eiskalter Engel" von Jean-Pierre Melville entdeckt. Der französische Schauspieler wurde zur Legende, die in mehr als 80 Filmen immer wieder als Killer vor der Kamera brillierte. Nun ist Delon im Alter von 88 Jahren gestorben.

Verletzter nach Murenabgang in Zell am See

Zell am See/Kaprun/Niedernsill - Eine Mure hat in der Nacht auf Sonntag in Thumersbach in Zell am See einen Schwerverletzten gefordert. Die Geröllmassen sind in ein Haus eingedrungen und haben den Bewohner erwischt. Die Rettung des Verletzten gestaltete sich äußerst schwierig, hieß es bei der Feuerwehr Zell am See.

Wiener Feuerwehren nach Rekord-Regenfällen im Dauereinsatz

Wien - Heftige Gewitter mit teilweise Rekordwerten an Niederschlägen haben in Wien ab Samstagnachmittag bis Sonntag für rund 600 Einsätze der Wiener Berufsfeuerwehr und weiterer Einsatzorganisationen gesorgt. Wegen der Unwetter gab es zudem Zugausfälle und massive Flugverspätungen. Dramatisch war die Situation in Döbling, wo gegen 17.00 Uhr eine Frau von den Wassermassen unter einen stehenden Bus gedrückt wurde. Sie wurde in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht.

Intensivwahlkampf für die Nationalratswahl kommt in Fahrt

Wien - Die Nationalratswahl rückt näher, in sechs Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Ab kommender Woche startet nun der Intensivwahlkampf mit den ersten offiziellen Auftaktveranstaltungen, auch beginnen bald die zahlreichen TV-Konfrontationen für die Wahl am 29. September. Die Parteien präsentieren ihre Wahlplakate sowie ihre weitgehend fertiggestellten Wahlprogramme.

US-Demokraten feiern Harris ab Montag mit Parteitag

Washington - Die US-Demokraten wollen ab Montag auf einem viertägigen Parteitag in Chicago ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris feiern. Nachdem sich Harris die Nominierung bei einer mehrtägigen elektronischen Abstimmung Anfang August bereits gesichert hat, wird sie die Kandidatur bei einer für Donnerstag geplanten Rede formell annehmen. US-Medien zufolge soll sie außerdem bereits am Montag gemeinsam mit Präsident Joe Biden auftreten.

Alpbach-Auftakt zwischen Tradition und KI-Zukunft

Alpbach/Wien - Die 80. Ausgabe des Europäischen Forums Alpbach hat Sonntagvormittag mit dem "Landesüblichen Empfang" am Dorfplatz samt Schützen und Musikkapelle im Rahmen des "Tirol-Tages" ihren Startschuss erfahren. Die Reden drehten sich um das "Euregio Days"-Thema "Künstliche Intelligenz (KI) und um die Gesellschaft in Zeiten der Polarisierung. Forumspräsident Andreas Treichl warb für die "Mitte", Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sah heuer eine politische "Stunde der Wahrheit".

Terrorhauptverdächtiger soll nach Zündschnur gefragt haben

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Der Hauptverdächtige rund um die mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Taylor-Swift-Konzert-Reihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion soll sich einen Tag vor seiner Festnahme bei einem 15-Jährigen erkundigt haben, wo man eine Zündschnur kaufen könne. Das geht aus der Zeugenaussage des 15-Jährigen hervor, die der APA vorliegt. Weiters hatte die APA Gelegenheit, am Wochenende mit einem 17 Jahre alten Bekannten bzw. guten Freund der beiden Terror-Verdächtigen zu sprechen.

