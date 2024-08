US-Außenminister Blinken trifft Netanyahu zu Gaza-Gesprächen

Tel Aviv - Im Rahmen der Anstrengungen für eine Gaza-Waffenruhe trifft US-Außenminister Antony Blinken am Montag (10.00 Uhr MESZ) den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu. USA, Ägypten und Katar bemühen sich intensiv um einen Durchbruch bei Verhandlungen über eine Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Blinken traf am Sonntagabend in Tel Aviv ein. Nach Gesprächen mit der israelischen Staatsspitze wurde er am Dienstag in Ägypten erwartet.

Hamas lehnt Vorschläge der letzten Gaza-Verhandlungsrunde ab

Doha - Die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen lehnt die Vorschläge der letzten Runde der indirekten Verhandlungen mit Israel über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ab. "Nachdem wir von den Vermittlern hörten, was bei der letzten Gesprächsrunde in Doha erörtert wurde, sind wir ein weiteres Mal davon überzeugt, dass (Israels Ministerpräsident Benjamin) Netanyahu einer Einigung weiterhin Hindernisse in den Weg legt", heißt es in einer Erklärung der islamistischen Organisation.

Parteitag der US-Demokraten beginnt

Washington/Chicago - Die US-Demokraten kommen am Montag zu ihrem Parteitag in Chicago zusammen. Das viertägige Treffen dürfte die Partei vor allem nutzen, um ihre Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und deren Vize Tim Walz zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu verleihen. Am ersten Tag des Parteikongresses war unter anderem eine Rede von Amtsinhaber Joe Biden geplant, der Ende Juli nach wochenlangem Druck aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war.

Arlbergstraße bleibt weiter zu, St. Anton räumt weiter auf

St. Anton am Arlberg - Nach dem heftigen Unwetter Freitagabend bleibt die durch Murenabgänge sowohl auf Tiroler als auch Vorarlberger Seite arg in Mitleidenschaft gezogene Arlbergpassstraße (B197) weiter gesperrt. Dies wurde bei einer Lagebesprechung der Einsatzleitungen Sonntagnachmittag entschieden. Die Situation werde "täglich neu bewertet", hieß es. Unterdessen liefen die Aufräumarbeiten im hauptbetroffenen St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) weiter auf Hochtouren.

Weiteres Aufräumen und erneute Unwetter in Niederösterreich

Hollabrunn/Neunkirchen/Amstetten - Nach Unwettern in Niederösterreich ist am Sonntag das Aufräumen weitergegangen, ab dem Nachmittag sind Gewitter mit Sturm, Starkregen und teilweise Hagel über das Land gezogen und haben für neue Einsätze gesorgt. Betroffen waren u.a. der Raum St. Pölten, das Wald- und Weinviertel. Überflutungen gab es auch wieder in Hollabrunn - die Stadt gilt seit Samstag als Katastrophengebiet. Die Helfer führten Auspumparbeiten durch, beseitigten umgefallene Bäume und reinigten Straßen.

Klimaaktivisten blockierten Schiffe vor Amsterdam

Den Haag - Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Sonntag stundenlang ein Kreuzfahrtschiff und einen Öltanker am Einlaufen in den Hafen von Amsterdam gehindert. Wie eine Hafensprecherin erklärte, hängten sich die Mitglieder der Organisation an zwei Schleusen im Hafen Ijmuiden, dem Eintrittstor für den Nordseeschiffsverkehr nach Amsterdam fest.

Einsatzkräfte zogen nach Frequency-Finale positive Bilanz

St. Pölten/Wien - Die Einsatzkräfte haben nach dem Frequency in St. Pölten eine positive Bilanz gezogen. Bei der Abreise mussten laut ÖAMTC einige im Schlamm stecken gebliebene Fahrzeuge herausgezogen werden. Laut Polizei gab es rund 70 Anzeigen. Das Rote Kreuz verzeichnete insgesamt 2.046 Versorgungen, 74 Patienten mussten ins Spital gebracht werden. Die 25. Auflage des Festivals wurde für 14. bis 16. August 2025 im Green Park St. Pölten angekündigt.

