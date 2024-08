Obamas stellen sich hinter Harris und greifen Trump an

Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat auf dem Parteitag der Demokraten für Kamala Harris geworben. Die USA seien bereit für eine Präsidentin Harris, sagte der erste schwarze Präsident der USA am Dienstagabend in Chicago. Harris habe ihr ganzes Leben damit verbracht, Menschen die gleichen Chancen zu geben, die sie von Amerika bekommen habe, sagte Obama vor den Delegierten. "Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin begeistert! Ich bin bereit loszulegen."

Keuchhustenfälle wegen fehlender Impfauffrischung explodiert

Wien - Die Keuchhusten-Fälle (Pertussis) sind heuer wegen fehlender Impfungen in der Bevölkerung regelrecht explodiert. Im gesamten Vorjahr gab es mit der für Säuglinge lebensbedrohlichen Infektion 2.791 Ansteckungen, nun wurden allein bis 20. August 9.972 Fälle gemeldet, ergab eine APA-Anfrage bei der AGES. Die Ärztekammer Wien erinnerte am Mittwoch an die Impfauffrischung, am besten jetzt zum Schuleintritt für Erstklässler und für Erwachsene alle zehn Jahre, ab 60 alle fünf Jahre.

Trio raubte Frau in Wien im eigenen Haus aus und flüchtete

Wien - Drei maskierte Männer sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus in Wien-Döbling eingebrochen und haben dort die Bewohnerin überfallen. Die Verdächtigen überraschten das Opfer, das sich zum Tatzeitpunkt allein in dem Haus befunden hatte, gegen 03.00 Uhr, bedrohten es mit einer Waffe, forderten Wertgegenstände und ließen es daraufhin gefesselt zurück. Die Männer seien mit einem Pkw geflüchtet, die Frau blieb unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Ukrainische Truppen im Osten bei Pokrowsk unter Druck

Moskau - Ukrainische Truppen stehen nach Militärangaben im Osten des Landes weiter unter schwerem Druck russischer Angriffe. Der Generalstab in Kiew berichte, allein am Frontabschnitt Pokrowsk habe es am Dienstag 66 russische Sturmangriffe gegeben. Diese seien zurückgeschlagen worden, hieß es, ohne dass dies unabhängig zu bestätigen war. Kämpfe gab es demnach um viele Ortschaften, die für die Russen auf dem Weg in das noch etwa zehn Kilometer entfernte Pokrowsk liegen.

US-Außenminister Blinken reist ohne Abkommen aus Nahost ab

Doha - US-Außenminister Antony Blinken hat seine Nahost-Reise ohne greifbare Ergebnisse für eine Waffenruhe beendet. Trotz intensiver Vermittlungsbemühungen steht eine Einigung zwischen Israel und der Hamas weiterhin aus. "Es muss in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen, und wir werden alles tun, um sie über die Ziellinie zu bringen", sagte Blinken vor seinem Abflug von Doha nach Washington in der Nacht auf Mittwoch.

Handys dominieren laut Umfrage Alltag in Österreich

Wien - Der tägliche Alltag der Österreicherinnen und Österreicher wird deutlich durch das Smartphone beeinflusst. Das ergab eine, für die österreichische Bevölkerung repräsentative Umfrage. Mehr als drei Viertel der Befragten nehmen demnach ihre smarten Geräte mit ins Bett, etwa die Hälfte sogar auf die Toilette. Das gab das Cybersicherheitsunternehmen NordVPN am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die Anwendungsbereiche der Smartphones sind dabei durchaus verschieden.

Gamescom in Köln beginnt: Hunderttausende Fans erwartet

Köln - Ran an die Konsolen und Controller: Mit der Gamescom hat am Mittwoch in Köln die größte Videospiele- und Computerspiele-Messe der Welt ihre Tore geöffnet. Im vergangenen Jahr kamen zu der fünftägigen Veranstaltung 320.000 Besucherinnen aus aller Welt, heuer könnten es sogar noch mehr werden. Der Höchstwert war 2019 mit 373.000 Besuchern erreicht worden, danach setzte die Coronaflaute ein.

Organisatoren: Verletzte bei Demo gegen AfD-Politiker Höcke

Jena - Rund 2.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Polizei im deutschen Jena gegen die AfD demonstriert und einen Auftritt von Thüringer Landeschef Björn Höcke verhindert. "Durch polizeiliche Maßnahmen wie den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken sowie Faustschlägen ins Gesicht kam es zu Verletzten", teilte das Bündnis "Rechtsruck stoppen" mit. Der Polizei waren nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Meldungen zu Verletzten bekannt.

red