FPÖ will nach Nationalratswahl "Festung der Freiheit" bauen

Wien - Die "Festung Österreich", die die FPÖ nach der Nationalratswahl am 29. September bauen will, soll eine "Festung der Freiheit" sein. Das geht zumindest aus dem Titel des Wahlprogramms hervor, das die Freiheitlichen am Mittwoch im Palmenhaus im Wiener Burggarten präsentierten. Ein FPÖ-Kanzler solle "wie ein guter Familienvater" sein, so Herbert Kickl, dessen Partei derzeit in allen Umfragen vorne liegt, über die angestrebte Rolle.

Obamas stellen sich hinter Harris und greifen Trump an

Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat auf dem Parteitag der Demokraten für Kamala Harris geworben. Die USA seien bereit für eine Präsidentin Harris, sagte der erste schwarze Präsident der USA am Dienstagabend in Chicago. Harris habe ihr ganzes Leben damit verbracht, Menschen die gleichen Chancen zu geben, die sie von Amerika bekommen habe, sagte Obama vor den Delegierten. "Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin begeistert! Ich bin bereit loszulegen."

Fehlende Impfungen: Zahl der Keuchhustenfälle explodiert

Wien - Die Keuchhusten-Fälle (Pertussis) sind heuer wegen fehlender Impfungen in der Bevölkerung regelrecht explodiert. Im gesamten Vorjahr gab es mit der für Säuglinge lebensbedrohlichen Infektion 2.791 Ansteckungen, nun wurden allein bis 20. August 9.972 Fälle gemeldet, ergab eine APA-Anfrage bei der AGES. Die Ärztekammer Wien erinnerte am Mittwoch an die Impfauffrischung, am besten jetzt zum Schuleintritt für Erstklässler und für Erwachsene alle zehn Jahre, ab 60 alle fünf Jahre.

China untersucht Subventionen für EU-Milchprodukte

Peking - China hat eine Anti-Subventionsuntersuchung gegen importierte Milchprodukte aus der Europäischen Union angekündigt. Betroffen seien bestimmte Waren wie etwa frischer oder weiterverarbeiteter Käse, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Den vorläufigen Untersuchungszeitraum legte die Behörde auf ein Jahr bis zum 21. August 2025 fest. Die Ermittlung dürfte eine Gegenreaktion Pekings auf die von der EU erhobenen Strafzölle gegen chinesische E-Autos sein.

Ukrainische Truppen im Osten bei Pokrowsk unter Druck

Moskau - Ukrainische Truppen stehen nach Militärangaben im Osten des Landes weiter unter schwerem Druck russischer Angriffe. Der Generalstab in Kiew berichte, allein am Frontabschnitt Pokrowsk habe es am Dienstag 66 russische Sturmangriffe gegeben. Diese seien zurückgeschlagen worden, hieß es, ohne dass dies unabhängig zu bestätigen war. Kämpfe gab es demnach um viele Ortschaften, die für die Russen auf dem Weg in das noch etwa zehn Kilometer entfernte Pokrowsk liegen.

Trio raubte Frau in Wien im eigenen Haus aus und flüchtete

Wien - Drei maskierte Männer sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Haus in Wien-Döbling eingebrochen und haben dort die Bewohnerin überfallen. Die Verdächtigen überraschten das Opfer, das sich zum Tatzeitpunkt allein in dem Haus befunden hatte, gegen 03.00 Uhr, bedrohten es mit einer Waffe, forderten Wertgegenstände und ließen es daraufhin gefesselt zurück. Die Männer seien mit einem Pkw geflüchtet, die Frau blieb unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Zehn Tote bei Selbstmordanschlag in Mogadischu

Mogadischu - Bei der Explosion einer Autobombe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Angaben der Polizei zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein Selbstmordattentäter hatte den Wagen demnach an einem Kontrollpunkt zur Explosion gebracht. Bei dem Anschlag starben den Angaben zufolge neben dem Täter sieben Sicherheitskräfte und zwei Zivilisten. Die Sicherheitskräfte hätten noch versucht, das mit hoher Geschwindigkeit heranrasende Fahrzeug zu stoppen, sagte ein Polizeisprecher.

