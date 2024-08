Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell angenommen. Sie kämpfe für einen "neuen Weg voran" und wolle die "Präsidentin aller Amerikaner" werden, sagte die 59-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag in Chicago. Harris war bereits Anfang August in einer elektronischen Abstimmung offiziell nominiert worden, das Votum wurde Dienstag in einer zeremoniellen Abstimmung des Parteitags bestätigt.

Luger trotzt Skandal und bleibt Bürgermeister

Linz/Innsbruck - Die SPÖ zieht eine eher halbherzige Konsequenz aus dem Linzer-Brucknerhaus-Skandal. Klaus Luger tritt zwar auf Wunsch von Bundes- und Landespartei als Stadtpartei-Vorsitzender ab, bleibt aber Bürgermeister. Damit erspart sich die Stadtpartei für den Herbst die Direktwahl eines Nachfolgers durch die Bevölkerung. Bleibt Luger noch bis Oktober kommenden Jahres, kann er ohne Volkswahl an einen Nachfolger übergeben. Der nächste etatmäßige Urnengang steigt erst 2027.

Neue Gespräche zu Gaza-Waffenruhe in Kairo

Kairo - Unterhändler haben Insidern zufolge am Donnerstag in Kairo mit neuen Gesprächen zu einer Waffenruhe im Gazastreifen begonnen. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautet, zunächst hätten Vertreter ihres Landes und der USA nach Kompromissen für eine Sicherheitsregelung an der Grenze zwischen Ägypten und dem Palästinenser-Gebiet gesucht.

Neuer Vulkanausbruch auf Island

Reykjavik - Auf Island sprudeln erneut Unmengen an Lava aus der Erde. Am Donnerstagabend begann auf der Nordatlantik-Insel der sechste Vulkanausbruch innerhalb von neun Monaten. In einem Livestream des Rundfunksenders R�V war zu sehen, wie die Lava auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik aus einem langen Erdriss sprudelte. Nach Angaben des Senders hatte es zuvor ein kräftiges Erdbeben gegeben.

Ukraine greift russischen Tanker an

Kiew (Kyjiw) - In einem Hafen der südrussischen Region Krasnodar ist offiziellen Angaben nach eine mit Treibstoffzisternen beladene Fähre durch ukrainischen Beschuss in Brand geraten und gesunken. Das teilte der Krisenstab der Region Krasnodar mit. Insgesamt sollen laut der Kreisverwaltung 30 Zisternen an Bord der Eisenbahnfähre gewesen sein. Auf Videos war der Angriff von Anrainern festgehalten worden. Darauf sind große Flammen und riesige schwarze Rauchwolken zu sehen.

Venezuela: Oberstes Gericht bestätigt Maduro-Wahlsieg

Caracas - Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela hat das höchste Gericht des Landes den Sieg von Amtsinhaber Nicolas Maduro bestätigt. Die Richter hätten das Material der Wahlbehörde geprüft und seien übereinstimmend zu dem Schluss gekommen, dass Maduro die Wahl gewonnen habe, sagte Gerichtspräsidentin Caryslia Rodriguez am Donnerstag. Die Entscheidung könne nicht angefochten werden.

