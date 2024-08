Linzer Bürgermeister geht drei Tage nach Geständnis

Linz - Drei Tage nachdem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gestanden hat, 2017 an seinen Wunschkandidaten für die ausgeschriebene Funktion des künstlerischen Leiters der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) und der Brucknerhaus-Intendanz vor dem Hearing "allgemeine Fragen" weitergegeben zu haben, ist er alle Funktionen und Ämter los. Es war ein Rücktritt in mehreren Akten, wobei der innerparteiliche Druck ihn zum Finale am Freitag brachte: den Rückzug als Bürgermeister.

36-jähriger Mann in Kärnten erschossen

Hüttenberg - Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagabend in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen worden. Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

US-Zentralbankchef gibt Signal für Zinssenkung im September

Jackson Hole - US-Zentralbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten das ersehnte Signal für eine Zinswende im September. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte er am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf eine Lockerung hinzu. Timing und Tempo der Zinssenkungen würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

Indien will zu Lösung des Ukraine-Kriegs beitragen

Kiew (Kyjiw) - Indiens Premierminister Narendra Modi hat bei einem Besuch in Kiew die Bereitschaft seines Landes betont, in jeglicher Art und Weise zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine beizutragen. "Präsident Selenskyj weiß, dass wir es gut mit der Ukraine meinen", sagte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar nach einem Treffen Modis mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - nur Wochen nach einem Besuch des indischen Regierungschefs in Moskau.

Ukraine griff brennendes Treibstofflager in Russland an

Rostow am Don/Kiew (Kyjiw) - Ein seit Tagen brennendes Tanklager in Südrussland soll nach inoffiziellen Angaben erneut von einer ukrainischen Drohne attackiert worden sein. Die Drohne sei am frühen Freitagmorgen eingeschlagen, berichteten der Telegram-Kanal Shot und andere russische Medien. Das Feuer im Treibstofflager Proletarsk mit mehr als 70 einzelnen Tanks war am vergangenen Sonntagmorgen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden und konnte bisher nicht gelöscht werden.

Norbert Hofer hält Trauerrede bei Lugner-Trauerfeier

Wien - Vor dem Begräbnis von Richard Lugner am 31. August hat die Familie am Freitag gegenüber der APA neue Details zur öffentlichen Trauerfeier im Wiener Stephansdom bekanntgegeben. So wird der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der mit dem Baumeister über viele Jahre hinweg freundschaftlich verbunden gewesen ist, eine Trauerrede halten. Die eigentliche Beisetzung findet dann am Nachmittag im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Islamisten nahmen Geiseln in russischem Straflager

Moskau - Eine Gruppe von Gefangenen hat in einem russischen Straflager Geiseln genommen und zumindest einen Wärter getötet. "Während eine Disziplinarkommission tagte, haben Verurteilte Wärter als Geiseln genommen", teilte die Lagerverwaltung im Gebiet Wolgograd am Freitag mit. "Maßnahmen werden ergriffen, um die Geiseln zu befreien. Es gibt Opfer."

Arlbergstraße ab Freitagabend wieder für Verkehr freigegeben

St. Anton am Arlberg - Die Arlbergpassstraße (B197) wird nach dem heftigen Unwetter vergangene Woche ab Freitag, 18.00 Uhr, auf Tiroler Seite wieder zweispurig und auch tagsüber für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Land Tirol mit. Zuvor müssten noch letzte Arbeiten erledigt werden. Auf Vorarlberger Seite ist die Stelle des Murenabgangs vorerst weiter nur einspurig passierbar. Die Aufräumarbeiten in St. Anton am Arlberg schritten zügig voran.

