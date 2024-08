Weiter Suche nach Täter nach Messeranschlag in Solingen

Solingen/Berlin - Nach dem Anschlag in Solingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen mit drei Toten fehlt von dem Täter weiter jede Spur. Ermittler können nach Angaben vom Samstag eine "terroristisch motivierte Tat" bisher nicht ausschließen. Ein am Samstag festgenommener 15-Jähriger sei möglicherweise kurz vor der Tat mit dem möglichen Täter in Verbindung gestanden. Die Gewalttat sorgte in ganz Deutschland für Entsetzen.

Bures kritisiert SP-Programmentwurf: "Unernsthaftigkeit"

Wien - Die SPÖ hat ihr Programm für die Nationalratswahl praktisch fertiggestellt. Im Parteipräsidium diese Woche wurde ein Entwurf vorgestellt, der der APA vorliegt und viele bekannte Forderungen wie die Millionärssteuer, eine Facharzt-Garantie und einen Testlauf für eine Vier-Tage-Woche enthält. Dazu kommen zahlreiche finanziell aufwändige Wünsche. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) befürchtet in einem Brief an das Präsidium den Verdacht der "Unernsthaftigkeit".

"Der Wandel" startet als "Keine von denen" in den Wahlkampf

Wien - Die Linkspartei "Der Wandel" ist am Samstag in Wien bei ihrem jährlichen Sommerfest offiziell in den Wahlkampf gestartet. Gegründet wurde das Bündnis vor 12 Jahren, bei der Nationalratswahl Ende September wird es erstmals unter der Bezeichnung "KEINE" (bzw. "Keine von denen") am Wahlzettel stehen. Der Name soll laut Parteichef Fayad Mulla den Protest gegen die aktuellen Parlamentsparteien ausdrücken. "KEINE" stehe aber auch für eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung.

Bootsunglück vor Palermo: Ermittlungen wegen Totschlags

Rom/Palermo - Nach dem Tod des britischen Software-Unternehmers Mike Lynch und sechs weiterer Menschen beim Untergang einer Luxusjacht vor Sizilien ermittelt die italienische Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Die Untersuchung richte sich derzeit nicht gegen eine einzelne Person, berichtete der im Fall ermittelnde Oberstaatsanwalt der sizilianischen Stadt Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, bei einer Pressekonferenz am Samstag.

Selenskyj betont am Unabhängigkeitstag Freiheitswillen

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag des Landes den Freiheitswillen des Volkes betont. "Wir lassen es nicht zu, dass der Boden in eine Grauzone verwandelt wird, wo rechtmäßig die blau-gelbe Flagge (Nationalflagge der Ukraine) wehen soll", sagte Selenskyj in seiner Rede. Die Ukrainer würden dem Angreifer alle Schrecken zurückzahlen - mit Prozenten, warnte Selenskyj.

Twin City Liner am Wiener Donaukanal beschädigt

Wien - Der Twin City Liner ist Samstagfrüh bei einem Zwischenfall auf dem Donaukanal in Wien beschädigt worden. Laut der Betreibergesellschaft des zwischen Wien und Bratislava verkehrenden Schiffes musste der Twin City Liner um 8.42 Uhr kurz nach dem Ablegen am Schwedenplatz bei der Ostbahnbrücke einem Hindernis ausweichen. Dabei wurde das Schiff an einem der beiden Rümpfe beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Palästinenser: Viele Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 50 Menschen getötet worden. Das teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde des Küstenstreifens auf Anfrage mit. Sie unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Bewaffneten, die im Kampf mit der israelischen Armee sterben. In Kairo gehen unterdessen die zähen Bemühungen um eine Waffenruhe weiter, zu denen die Hamas jedoch immerhin eine Delegation entsandte.

Mann bei Messerstecherei in der Wiener City schwer verletzt

Wien - Bei einer Messerstecherei in der Wiener Innenstadt ist ein 20-Jähriger in der Nacht auf Samstag schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann, der bisher nicht einvernommen werden konnte, hatte offenbar großes Glück: Neben Schnitten in den Brustkorb erlitt er auch eine tiefe und stark blutende Schnittverletzung im Unterarmbereich.

