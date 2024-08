Zweite Festnahme nach Messerattentat in Solingen

Solingen/Berlin - Im Zusammenhang mit dem Messerangriff in der deutschen Stadt Solingen mit drei Toten hat die Polizei einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt festgenommen. Tatzusammenhänge würden nun geprüft, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es ist die zweite Festnahme in dem Fall. Kurz zuvor hatte die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) die Bluttat für sich reklamiert.

Bures kritisiert SP-Programmentwurf: "Unernsthaftigkeit"

Wien - Die SPÖ hat ihr Programm für die Nationalratswahl praktisch fertiggestellt. Im Parteipräsidium diese Woche wurde ein Entwurf vorgestellt, der der APA vorliegt und viele bekannte Forderungen wie die Millionärssteuer, eine Facharzt-Garantie und einen Testlauf für eine Vier-Tage-Woche enthält. Dazu kommen zahlreiche finanziell aufwändige Wünsche. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) befürchtet in einem Brief an das Präsidium den Verdacht der "Unernsthaftigkeit".

"Starliner"-Probleme: NASA holt Astronauten erst 2025 zurück

Cape Canaveral/Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA will zwei Astronauten, die aufgrund von Problemen mit dem "Starliner" bereits deutlich länger als ursprünglich geplant an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) sind, nun erst im kommenden Februar und mit einem anderen Raumschiff, dem "Crew Dragon" von SpaceX, zur Erde zurückbringen. Das teilte die NASA am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.

Twin City Liner am Wiener Donaukanal beschädigt

Wien - Der Twin City Liner ist Samstagfrüh bei einem Zwischenfall auf dem Donaukanal in Wien beschädigt worden. Laut der Betreibergesellschaft des zwischen Wien und Bratislava verkehrenden Schiffes musste der Twin City Liner um 8.42 Uhr kurz nach dem Ablegen am Schwedenplatz bei der Ostbahnbrücke einem Hindernis ausweichen. Dabei wurde das Schiff an einem der beiden Rümpfe beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Die letzte Ehre für Filmstar Alain Delon

Paris - Sechs Tage nach seinem Tod ist der französische Filmstar Alain Delon auf seinem Landsitz beigesetzt worden. An der Trauerfeier im kleinen Kreis nahmen am Samstag nur 50 Gäste teil, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Delons Umfeld erfuhr. Zahlreiche Fans versammelten sich aber außerhalb des Anwesens südlich von Paris, um dem Schauspieler die letzte Ehre zu erweisen.

Selenskyj betont am Unabhängigkeitstag Freiheitswillen

Kiew (Kyjiw)/Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag des Landes den Freiheitswillen des Volkes betont. "Wir lassen es nicht zu, dass der Boden in eine Grauzone verwandelt wird, wo rechtmäßig die blau-gelbe Flagge (Nationalflagge der Ukraine) wehen soll", sagte Selenskyj in seiner Rede. Die Ukrainer würden dem Angreifer alle Schrecken zurückzahlen - mit Prozenten, warnte Selenskyj.

Ungarn beschuldigt Brüssel zu Stopp russischer Öllieferungen

Budapest/Brüssel - Ungarn verdächtigt die EU-Kommission, hinter der Unterbrechung russischer Öllieferungen zu stecken. "Die Tatsache, dass die Europäische Kommission erklärt hat, sie sei nicht bereit, bei der Sicherung der Energieversorgung Ungarns und der Slowakei zu helfen, deutet darauf hin, dass der Befehl aus Brüssel nach Kiew geschickt wurde, um (...) Probleme bei der Energieversorgung Ungarns und der Slowakei zu verursachen", sagte Außenminister P�ter Szijj�rt� am Samstag.

54-jähriger Kletterer auf der Hohen Wand tödlich verunglückt

Gutenstein - Beim Klettern auf der Hohen Wand im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen ist am Samstag ein 54-jähriger Mann aus Wien tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war demnach mit einem Kletterpartner auf dem Köberlgrat unterwegs, als er abrutschte und gut 50 Meter abstürzte. Die vom Kletterpartner alarmierten Einsatzkräfte, darunter Alpinpolizei und Bergrettung, konnten nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen.

