Großangriff der Hisbollah auf Israel

Tel Aviv/Beirut - Die Hisbollah im Libanon hat den ersten Teil ihres Vergeltungsangriffs auf Israel für die Tötung eines ranghohen Militärkommandanten nach eigenen Angaben vorerst beendet. "Unser Militäreinsatz für heute ist abgeschlossen", teilte die vom Iran unterstützte Miliz am Sonntag mit. Alle Geschoße seien wie geplant auf israelische Ziele abgefeuert worden. Demnach wurden mehr als 320 Raketen des Typs Katjuscha unter anderem auf israelische Militärstützpunkte abgeschossen.

Solingen: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts

Solingen - Nach der Messerattacke von Solingen mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten ermittelt die deutsche Bundesanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Das teilte eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde am Sonntag mit. Zuvor hatte sich ein 26-jähriger Syrer den Ermittlungsbehörden gestellt.

Polaschek plant neue Spezial-Deutschförderklassen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will spezielle Deutschförderklassen für jene Kinder, denen neben Deutschkenntnissen auch die üblicherweise im Kindergarten erlernten Vorläuferfähigkeiten für die Schule fehlen. Solche sind vor allem im Rahmen des Familiennachzugs ins Land gekommen. Diese Vorbereitungsklassen sollen ein halbes Jahr oder Jahr dauern und vorschulähnlich organisiert sein, so Polaschek zur APA. Der Fokus soll noch stärker auf dem Deutschlernen liegen.

Mann nach Anschlag auf Synagoge in Frankreich festgenommen

La Grande-Motte - Im Fall der Explosion vor einer Synagoge im Süden Frankreichs ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Das teilte der geschäftsführende Innenminister G�rald Darmanin in der Nacht auf X mit. Der Verdächtige habe vor der Festnahme Schüsse abgegeben, erklärte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft. Die Einsatzkräfte schossen demnach zurück und verletzten ihn im Gesicht.

Kaiser lehnt Koalition mit FPÖ ab

Klagenfurt - Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hält bei der Nationalratswahl im Herbst einen Dreikampf um den ersten Platz zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ für wahrscheinlich. Eine Koalition mit der FPÖ könne sich Kaiser danach aber nicht vorstellen, erklärte er im Interview mit der APA. Und: Eine angekündigte monetäre Kindergrundsicherung in Kärnten wird es in der geplanten Form nicht geben.

Journalisten bei russischem Beschuss der Ukraine verletzt

Kiew (Kyjiw) - Mehrere westliche Journalisten sind offiziellen Angaben zufolge durch nächtlichen russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kramatorsk verletzt worden. Getroffen worden sei ein Hotel, zwei Menschen seien verletzt geborgen worden, eine Person liege noch unter den Trümmern, schrieb der ukrainische Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. "Alle drei Opfer sind Journalisten, Bürger der Ukraine, der USA und Großbritanniens."

Sechs Überlebende des Bootsunglücks vor Palermo abgeflogen

Rom/Palermo - Sechs der 15 Überlebenden des Schiffsunglücks vor Palermo haben am Sonntag Sizilien verlassen. Sie gingen in Palermo an Bord eines Privatflugzeugs, das in Richtung London abhob, berichteten italienische Medien. Zu ihnen zählte auch Angela Barcares, Ehefrau des Tycoons Mike Lynch und Mutter von Hannah, die beide bei dem Schiffsunglück ums Leben kamen. Die 57-Jährige ist Besitzerin der versunkenen Luxusjacht.

Mindestens 34 Tote bei Busunfällen in Pakistan

Islamabad - Bei zwei Busunfällen im Nordosten bzw. Südwesten Pakistans sind am Sonntag nach Angaben der Behörden mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Pilger starben demnach im Südwesten auf der Makran-Küstenstraße. Im pakistanisch regierten Teil Kaschmirs stürzte ein Bus in eine tiefe Schlucht, was 22 Menschen das Leben kostete, wie ein Sprecher der Rettungskräfte bekannt gab.

