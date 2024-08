Erste Liga-Niederlage für Rapid - Austria besiegt LASK

Wien - Der SK Rapid hat am Sonntag in der 4. Runde der Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hütteldorfer mussten sich bei Blau-Weiß Linz klar mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Die Wiener Austria bezwang den LASK daheim 2:1 (1:1) und zog als neuer Vierter am punktegleichen Stadtrivalen vorbei. Der LASK dagegen ist nach seiner dritten Liga-Niederlage in Folge nur Zehnter. Der WAC besiegte Aufsteiger GAK mit 4:2 (1:0).

Mutmaßlicher Messerattentäter von Solingen in U-Haft

Solingen/Karlsruhe - Der Tatverdächtige im Fall der Messerattacke in der deutschen Stadt Solingen mit drei Toten ist in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Frau in Wien-Favoriten getötet, Lebensgefährte festgenommen

Wien - Eine Frau ist Sonntagfrüh in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten umgebracht worden. Wie Polizeisprecherin Julia Schick der APA bestätigte, wurde ihr Lebensgefährte als Tatverdächtiger noch unmittelbar am Tatort in der Nähe des Amalienbades festgenommen. Die Verletzungen am Körper der Frau deuteten auf "stumpfe Gewalt" hin, hieß es von der Exekutive am Nachmittag.

Mutmaßlicher Terrorangriff auf Synagoge in Frankreich

La Grande-Motte - Nach einem mutmaßlich terroristischen Brandanschlag auf eine Synagoge in Südfrankreich hat die Polizei den Hauptverdächtigen festgenommen. Insgesamt seien vier Menschen in Zusammenhang mit der Tat in Gewahrsam gekommen, hieß es am Sonntag aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Der Hauptverdächtige trug bei der Tat unter anderem eine um die Hüften gewickelte Palästinenserflagge, wie auf Videoüberwachungsaufnahmen zu sehen war.

Tote bei russischen Angriffen auf ostukrainisches Sumy

Kiew (Kyjiw) - Russische Truppen haben die ostukrainische Region Sumy unter schweren Beschuss genommen. Binnen 24 Stunden seien über 260 Angriffe aus verschiedenen Waffen registriert worden, teilten Lokalbehörden mit. Dabei starben vier Menschen, 13 weitere Zivilisten seien verletzt worden. Zahlreiche Wohnhäuser seien zerstört worden. Ein westlicher Journalist wurde indes laut offiziellen Angaben bei nächtlichem, russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kramatorsk getötet.

Zwei Feuerwehrmänner sterben in Polen bei Brand eines Hauses

Posen (Poznan) - Beim Brand und einer Explosion in einem Wohnhaus in Polen sind zwei Feuerwehrmänner ums Leben gekommen. Bei dem Unglück in Posen (Poznan) seien 14 weitere Menschen verletzt worden, darunter elf Feuerwehrleute, sagte Vize-Innenminister Wieslaw Lesniakiewicz. Alle Bewohner des Hauses konnten gerettet werden.

Waldbrand in der Steiermark unter Kontrolle

Landl - Der Waldbrand, der am Samstag in Palfau in der Steiermark in einem felsigen Waldgelände ausgebrochen ist, konnte laut einer Aussendung der Feuerwehr am Sonntag unter Kontrolle gebracht werden. Bei einem Erkundungsflug wurden allerdings noch zahlreiche Glutnester gesichtet, daher wird das "Brand aus" erst in den Abendstunden erwartet. Die angrenzende B24 sowie das beliebte Ausflugsziel Wasserlochklamm in der Nähe des Brandes bleiben während der Arbeiten gesperrt.

