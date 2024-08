Babler sieht SPÖ-Programm fast einstimmig unterstützt

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich am Montag vom internen Streit um das Wahlprogramm seiner Partei unbeeindruckt gezeigt. Im ORF-"Sommergespräch" erklärte er, dass es von 60 Personen eine einzige Gegenstimme gegeben habe. Diese sei nicht Doris Bures gewesen. Die Zweite Nationalratspräsidentin hatte zuletzt in einem Schreiben an das Präsidium noch heftige Kritik an dem Programm, speziell bezüglich der Finanzierbarkeit der Forderungen geübt.

Grüne ziehen kämpferisch in Wahl, Weiterregieren als Ziel

Wien - Kämpferisch sind die Grünen am Montag bei einem "Miteinanderfest" im Wiener Sigmund Freud Park in den Wahlkampf gestartet. Es mache einen Unterschied, ob die Grünen in der Regierung seien, betonte Spitzenkandidat Werner Kogler und warnte, dass andere Parteien Erreichtes im Umweltbereich rückgängig machen könnten. Nach der Wahl brauche es eine Regierung der "konstruktiven Kräfte". Nur mit den Grünen sei aber garantiert, dass die FPÖ nicht an die Macht komme.

Kiew: Schwerster russischer Luftangriff des gesamten Kriegs

Kiew (Kyjiw) - Der russische Luftangriff auf die Ukraine vom Montag war nach Angaben aus Kiew der schwerste des seit Februar 2022 dauernden Kriegs. Die russischen Streitkräfte hätten mit jeweils mehr als hundert Raketen und Drohnen angegriffen, erklärt der Kommandant der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. 102 der insgesamt 127 russischen Raketen seien ebenso abgefangen und zerstört worden wie 99 von 109 Drohnen.

Grand-Slam-Farewell von Thiem unter New Yorker Ovationen

New York - Ex-US-Open-Champion Dominic Thiem hat sein letztes Grand-Slam-Match gespielt. Der 30-Jährige unterlag am Montag in New York an der Stätte seines größten Karrieretriumphes in Runde eins dem US-Amerikaner Ben Shelton 4:6,2:6,2:6. Thiem wird in rund zwei Monaten beim Wiener Erste Bank Open seine Laufbahn beenden. So wie es beim Heimturnier erforderlich sein wird, hat er auch für den letzten Grand-Slam-Event des Jahres eine Wildcard erhalten - und wurde auf Arthur Ashe angesetzt.

Außenminister Schallenberg wegen Lungenentzündung im Spital

Wien/Alpbach - Außenminister Alexander Schallenberg befindet sich seit Samstag aufgrund einer Lungenentzündung in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Das teilte sein Büro der APA am Montag mit. Alle für diese Woche geplanten Termine und Reisen seien daher abgesagt oder verschoben worden. Weiters hieß es seitens des Außenministeriums (BMEIA): "Es geht ihm gut und er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal ausdrücklich für die hervorragende Versorgung."

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Suche abgebrochen

Bregenz/Brand - Die Suche nach dem am Montag bei Brand (Bez. Bludenz) abgestürzten Kleinflugzeug ist am Nachmittag kurz nach 17.30 Uhr aus Sicherheitsgründen ausgesetzt worden und soll morgen, Dienstag, ihre Fortsetzung finden. Von der Fluggastzelle fehlte weiterhin jede Spur, laut Polizei wird die Absturzstelle in sehr steilem Gelände vermutet. Die Maschine war vermutlich in Genua gestartet und nach Straubing (Bayern) unterwegs, es soll sich eine Person an Bord befunden haben.

Fall Durow im Zusammenhang mit Kinderpornos auf Telegram

Paris - Die Festnahme des Telegram-Gründers Pawel Durow geht der französischen Staatsanwaltschaft zufolge auf Ermittlungen im Zusammenhang unter anderem mit der mutmaßlichen Verbreitung von Kinderpornografie über den Internet-Dienst zurück. Die Untersuchungen seien am 8. Juli begonnen worden, erklärte die zuständige Staatsanwältin Laure Beccuau am Montag. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits zuvor via "X" festgehalten, dass die Festnahme nicht politisch motiviert gewesen sei.

Macron lehnt Regierungsbildung durch Linksbündnis ab

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schließt eine Regierung des Linksbündnisses Neue Volksfront (NFP) aus und will mit erneuten Gesprächen einen Weg hin zu einer stabilen Regierung ausloten. Eine Regierung, die sich allein auf das Programm und die Parteien des NFP stütze, würde in der Nationalversammlung direkt durch ein Misstrauensvotum gestürzt, hieß es in einem Schreiben des �lys�e-Palasts.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red