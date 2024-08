Tote bei erneuten russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Wochen haben die ukrainischen Behörden am Dienstag in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe Bomber und Drohnen gestartet, die in Richtung Ukraine fliegen würden. Es gab ukrainischen Angaben zufolge erneut mehrere Tote bei russischen Angriffen.

Durchbruchsversuch ukrainischer Truppen in Belgorod

Belgorod - Ukrainische Truppen versuchen Berichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Kontrollpunkte in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mesch am Dienstag. In beiden Gebieten werde gekämpft. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren.

IAEA-Chef Grossi zu Besuch in russischem AKW Kursk

Kursk - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist einem Bericht der russischen Staatsagentur TASS zufolge zu seiner Visite des Atomkraftwerks Kursk in der gleichnamigen russischen Grenzregion eingetroffen. Grossi hatte am Vortag angekündigt, die Inspektion der Anlage nahe der Stadt Kurtschatow wegen der ernsten Lage persönlich leiten zu wollen. Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt.

Rockband Oasis bestätigt Comebackkonzerte im kommenden Jahr

London - Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

Grüne wollen Biogasgesetz doch noch durchbringen

Wien - In einem zweiten Anlauf wollen die Grünen das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) doch noch im September durchbringen. Im ersten Anlauf sind ÖVP und Grüne mit dem Gesetzesentwurf an den Stimmen der SPÖ gescheitert. Dieser sah eine Grün-Gas-Quote für Gasversorger vor. Die SPÖ stieß sich am Passus, dass eine Verordnung erlassen werden könne, um eine "außergewöhnlich hohe Belastung" für Endverbraucher zu lindern. Diese Kann-Bestimmung wurde nun durch eine verbindliche ersetzt.

Nach Hisbollah-Angriff auf Israel Fokus auf Gaza-Waffenruhe

Washington - Nach den außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee rücken die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg wieder in den Vordergrund. Intensive Vermittlungsgespräche in Kairo haben zwar bisher keinen Durchbruch erzielt. Laut US-Regierung setzen aber Arbeitsgruppen in den kommenden Tagen in der ägyptischen Hauptstadt die Gespräche über offene Detailfragen fort.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Fluggastzelle entdeckt

Bregenz - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Montag in Brand (Bez. Bludenz) ist am frühen Dienstagvormittag bei einem Sichtungsflug die gesuchte Fluggastzelle entdeckt worden. Laut Polizei liegt sie südwestlich des Mottakopfes (2.176 Meter) in rund 1.500 Meter Seehöhe. In der Fluggastzelle wird eine Person vermutet, über Ihr Befinden wurde vorerst nichts bekannt.

SpaceX-Mission für privaten Weltraumspaziergang verschoben

Washington - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den Start einer Mission verschoben, in deren Verlauf der bisher erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Nach einer technischen Panne ist der ursprünglich für Dienstagfrüh vom Kennedy Space Center der US-Raumfahrtbehörde NASA vorgesehene Start nun für Mittwoch geplant, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Es sei ein Helium-Leck aufgetreten, das unter die Lupe genommen werde.

