Tote bei erneuten russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Nach einem der schwersten russischen Luftangriffe auf die Ukraine der vergangenen Wochen haben die ukrainischen Behörden am Dienstag in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm ausgelöst. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe Bomber und Drohnen gestartet, die in Richtung Ukraine fliegen würden. Es gab ukrainischen Angaben zufolge erneut mehrere Tote bei russischen Angriffen.

Durchbruchsversuch ukrainischer Truppen in Belgorod

Belgorod - Ukrainische Truppen habe Berichten auf russischen Telegram-Kanälen zufolge versucht, die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Grenzübergänge in Nechotejewka und Schebekino an, heißt es auf dem Kanal Mash am Dienstag. Belgorod grenzt an die Ukraine und an die russische Region Kursk, in die ukrainische Truppen am 6. August überraschend vorgedrungen waren.

IAEA-Chef Grossi zu Besuch in russischem AKW Kursk

Kursk - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, ist einem Bericht der russischen Staatsagentur TASS zufolge zu seiner Visite des Atomkraftwerks Kursk in der gleichnamigen russischen Grenzregion eingetroffen. Grossi hatte am Vortag angekündigt, die Inspektion der Anlage nahe der Stadt Kurtschatow wegen der ernsten Lage persönlich leiten zu wollen. Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt.

NEOS-Wahlprogramm fokussiert auf Pensionen und Bildung

Wien - Die NEOS konzentrieren sich vor der Nationalratswahl auf die Themen Pensionen und Bildung. Daneben nimmt die Sanierung des Budgets eine wichtige Stelle im am Dienstag präsentierten Wahlprogramm ein. Generalsekretär Douglas Hoyos bezeichnete die kommende Wahl als "Stunde der Wahrheit". Er wünschte sich eine "mutige Regierung, die vorangeht". Die NEOS sähe Hoyos dabei gerne involviert: "Wir sind die Reformkraft", sagte er.

ÖVP lässt kein gutes Haar an blauem Wahlprogramm

Wien - Kein gutes Haar haben am Dienstag erwartungsgemäß ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger am Wahlprogramm der Freiheitlichen gelassen. "Das Programm ist ein widersprüchliches und gegensätzliches und wird dieses Land nicht weiterbringen", findet Stocker. Egger nannte es gar "blaues Gift für den Wirtschaftsstandort"

Erste Flugausfälle bei Lufthansa-Tochter Discover

Frankfurt - Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines, die auch Destinationen in Österreich anfliegt, kommt es kurz nach Streikbeginn zu ersten Flugausfällen. In der Früh mussten "vereinzelt" Flüge gestrichen werden, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Betroffen sind unter anderem zwei Abflüge auf der Langstrecke und zwei Umläufe, also Hin- und Rückflug, auf der Kurzstrecke.

Rockband Oasis bestätigt Comebackkonzerte im kommenden Jahr

London - Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester. Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Fluggastzelle entdeckt

Bregenz - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Montag in Brand (Bez. Bludenz) ist am frühen Dienstagvormittag bei einem Sichtungsflug die gesuchte Fluggastzelle entdeckt worden. Laut Polizei liegt sie südwestlich des Mottakopfes (2.176 Meter) in rund 1.500 Meter Seehöhe. In der Fluggastzelle wird eine Person vermutet, über Ihr Befinden wurde vorerst nichts bekannt.

