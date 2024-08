IAEA-Chef Grossi besuchte russisches AKW Kursk

Kursk - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat bei einem Besuch im frontnahen russischen Atomkraftwerk Kursk vor der Gefahr für den Meiler gewarnt. Das Kernkraftwerk in der Stadt Kurtschatow sei ein atomares Objekt, das in Betrieb sei, sagte Grossi bei einer vom russischen Staatsfernsehen übertragenen Stellungnahme. "Und Attacken können gefährlich enden", sagte er gemäß russischer Übersetzung.

Regierung offenbar einig bei Sicherheitsstrategie

Wien/Brüssel - Die Schwarz-Grüne Bundesregierung dürfte sich bei der lange diskutierten Sicherheitsstrategie nun geeinigt haben. Ein 57-seitiger, der APA vorliegender Letztentwurf, über den auch das "profil" berichtete, sieht unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit der NATO und den Ausstieg aus russischem Gas vor. Offiziell werden könnte die Strategie schon morgen per Umlaufbeschluss.

Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Pilot tot

Bregenz - Der 59-jährige Pilot des Kleinflugzeugs, das am Montagvormittag bei Brand (Bez. Bludenz) abgestürzt ist, hat das Unglück nicht überlebt. Man habe mittlerweile Leichenteile geborgen, informierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen der Flugunfallkommission aus dem zuständigen Ministerium zufolge dürfte das Flugzeug noch in der Luft auseinandergebrochen sein.

Überfall auf Bankfiliale in Tirol - Täter geflüchtet

Mieders - Ein Bewaffneter hat Dienstagvormittag kurz vor 11.00 Uhr eine Bankfiliale in Mieders im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Der Mann hatte das Geldinstitut vermummt betreten und in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit. Daraufhin floh er zu Fuß über angrenzende Felder in Richtung Norden. Es gab keine Verletzten. Eine Alarmfahndung samt Polizeihubschrauber und der Sondereinheit Cobra verlief vorerst negativ.

Weitere Hamas-Geisel aus Gazastreifen gerettet

Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine israelische Geisel aus dem südlichen Gazastreifen gerettet. Armee und Inlandsgeheimdienst Shin Bet hätten den 52-jährigen Kaid Farhan Alkadi bei einem "komplexen Einsatz" befreit, teilte die Armee am Dienstag mit. Alkadi war demnach am 7. Oktober von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden.

SPÖ-Linz wählt Prammer zum Nachfolger Lugers

Linz - Planungsstadtrat Dietmar Prammer ist in der außerordentlichen Sitzung des Parteivorstands der SPÖ-Linz Montagabend zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeisterwahl gewählt worden. Bereits am Freitag, nachdem Klaus Luger mit dem Rückzug als Bürgermeister alle Ämter und politischen Funktionen abgegeben hatte, war Prammer schon in der Sommerakademie der SPÖ-Linz in Langenlois einstimmig für die Nachfolge von Luger vorgeschlagen worden.

Lehrlingszahlen in Österreich erreichen neues Tief

Wien - Der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Wien, Marko Fischer, und Tourismusexperte Bernd Hinteregger fordern eine umfassende Modernisierung der Lehre. Die Zahl der Lehrlinge sei weiterhin im freien Fall. Der stärkste Rückgang sei im Tourismusbereich zu verzeichnen, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Der Tourismusbereich erlebte den stärksten Rückgang seit 15 Jahren.

