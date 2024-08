Militäreinsatz im Westjordanland könnte Tage dauern

Jenin - Israels großangelegte Militäroperation im besetzten Westjordanland könnte laut "Times of Israel" länger dauern. Der in der Nacht auf Mittwoch begonnene "Anti-Terror-Einsatz" sei Quellen in der Armee zufolge auf mehrere Tage angelegt. Schwerpunkt der Operation sei vor allem die Region Tulkarem, aber auch in der Stadt Jenin und in der Flüchtlingssiedlung Far'a bei Tubas seien die Streitkräfte aktiv. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher mindestens zehn Menschen getötet.

Haimbuchner für ÖVP-Koalition mit "Freiheitlichem Kanzler"

Linz - Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner nennt als Wunschergebnis aus der Nationalratswahl eine FPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit einem blauen Kanzler. Für die Neuwahl eines Linzer Bürgermeisters, die nach dem Rücktritt von Klaus Luger (SPÖ) ansteht, rechnet er damit, dass FPÖ-Stadtrat Michael Raml in die Stichwahl kommt. Er selbst will bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich wieder antreten, meinte er im APA-Gespräch.

Hilfsorganisationen vermissen Thema Pflege im Wahlkampf

Wien - Hilfsorganisationen fordern konkrete Vorschläge der Parteien zum Thema Pflege vor der Nationalratswahl. Die Pflege sei bisher im Wahlkampf vollkommen unterrepräsentiert, kritisierten Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Pflege ist kein Randthema, sondern betrifft 1,5 Millionen Menschen weil sie selbst Pflege brauchen oder weil sie pflegende Angehörige sind", so Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser.

Wiener stirbt bei Alpinunfall auf der Rax

Reichenau an der Rax/Wien - Bei einem Alpinunfall auf der Rax in Niederösterreich ist am Dienstag ein 48-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Der Mann war mit einer 36 Jahre alten Kletterpartnerin am Alpenvereinsklettersteig unterwegs, als er zusammensackte und über ein 50 bis 70 Meter steiles Geröllfeld abstürzte, berichtete die Landespolizeidirektion.

Studie zeigt "Scheinheiligkeit" bei Einkaufsverhalten

Wien - Während viele Menschen in Österreich den Anspruch äußern, möglichst umweltfreundlich einzukaufen, sieht die Realität häufig anders aus. Denn trotz solcher Vorsätze etwa in Bezug auf Bio oder Regionales orientieren sich die Menschen im Supermarkt tendenziell doch eher am Preis, wie eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz erweist. Demnach gibt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) zu, dass sich Einstellungen und Einkaufsverhalten bei ihnen selbst nicht decken.

Vesuv, Totes Meer und NHM-Sammlung sind nun Geologie-Erbe

Wien/Busan - Die Internationale Union der Geologischen Wissenschaften (IUGS) hat bei einem Kongress in Busan (Südkorea) 100 neue "Stätten des geologischen Erbes" (Geological Heritage Sites) anerkannt. Dazu zählen u.a. der Vulkan Vesuv (Italien), das Tote Meer (Israel/Jordanien), der Gletscher Vatnajökull (Island) oder das Yosemite Valley (USA). Zudem wurde die Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien als "IUGS-Geo-Collection" anerkannt.

Mann auf Sardinien lagerte tote Mutter in Gefriertruhe

Rom - Jahrelang hatte ein Mann auf Sardinien seine tote Mutter in der Gefriertruhe versteckt gehalten, um ihre Pension zu kassieren. Ein 54-jähriger Mann aus Sarroch nahe der Hauptstadt Cagliari ist wegen des Verbergens der Leiche und schweren Betrugs auf Kosten des Staates angeklagt worden. Carabinieri durchsuchten die Wohnung des Mannes und fanden die Leiche der 78-jährigen Mutter in einer Tiefkühltruhe im Erdgeschoss des Hauses.

