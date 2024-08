Oppositionskritik an Vorgehensweise bei Sicherheitsstrategie

Wien/Brüssel - Die schwarz-grüne Bundesregierung hat am Mittwoch die lang diskutierte neue nationale Sicherheitsstrategie beschlossen. Details waren bereits zuvor durchgesickert. Vorgesehen sind unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit der NATO und der Ausstieg aus russischem Gas. Kritik war schon vor dem Beschluss von der Opposition gekommen. So fürchtet die FPÖ um Österreichs Neutralität. SPÖ und NEOS beklagten, dass das Parlament nicht eingebunden worden sei.

Formelle Ermittlungen gegen Telegram-Chef Durow

Paris - Wegen angeblicher Beihilfe zu Straftaten haben die französischen Behörden formelle Ermittlungen gegen den Telegram-Gründer Pawel Durow eingeleitet. Französische Ermittlungsrichter sahen am Mittwoch ausreichende Anhaltspunkte hierfür, wie die Staatsanwaltschaft am Abend bekanntgab. Durow sei gegen Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro auf freien Fuß gesetzt worden, müsse jedoch unter Aufsicht der Justizbehörden bleiben und dürfe Frankreich nicht verlassen.

Filmfest Venedig mit Ehrung von Sigourney Weaver eröffnet

Venedig - Die US-amerikanische Schauspielerin Sigourney Weaver ist zur Eröffnung der Filmfestspiele Venedig mit einem Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. "Mein Leone wird im Flugzeug neben mir sitzen", sagte die 74-Jährige in Bezug auf den italienischen Titel des Preises "Leone d'Oro". "Er wird in der Gondel neben mir sitzen, und mein Mann wird sich daran gewöhnen müssen, dass er mit uns im Bett liegt."

TikTok muss wegen Tod einer Zehnjährigen in USA vor Gericht

Boston - Nach einem potenziell für die gesamte Internet-Branche richtungsweisenden Urteil muss sich TikTok in den USA für den Tod einer zehnjährigen Nutzerin verantworten. Ein Berufungsgericht ließ am Dienstag (Ortszeit) eine entsprechende Klage gegen die Kurzvideo-Plattform zu, weil es ein Gesetz neu auslegte.

Aufregung um Fernsehreportage zu Identitären

Wien - Eine Reportage des deutschen Fernsehsenders RTL zeigt gewaltverherrlichende Aussagen von Mitgliedern der rechtsextremen Identitären Bewegung. Das Magazin "Extra" berichtete am Dienstag auch über Verbindungen zur AfD. Der Beitrag enthält Szenen von einer Feier in Wien, bei der der Holocaust relativiert wird. "Es waren keine sechs Millionen Juden", behauptet eine Teilnehmerin. Den Mord an Jüdinnen und Juden bezeichnet sie als "geil". Auch ein "Srebrenica 2.0" wird gefordert.

Luger-Vertrauter Binder stimmte gegen Bablers Wahlprogramm

Wien - Der dritte Landtagspräsident in Oberösterreich, Peter Binder (SPÖ), hat im Parteivorstand gegen das SPÖ-Wahlprogramm gestimmt. Binder bestätigte am Mittwoch der APA entsprechende Recherchen des "Standard". Das sollte zwar nicht nach außen dringen, doch er stehe dazu, erklärte der Vertraute des nach dem Brucknerhaus-Skandal zurückgetretenen Linzer Bürgermeisters Klaus Luger. "Ich akzeptiere aber den Beschluss und stehe dahinter, das ist in einer Demokratie so", betonte Binder.

Venezuelas Opposition protestiert gegen Maduros Wiederwahl

Caracas - Einen Monat nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Venezuela sind zahlreiche Anhänger der Opposition gegen die autoritäre Regierung von Präsident Nicol�s Maduro auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Caracas skandierten sie "Freiheit" und zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind nicht die Opposition - wir sind die Regierung".

US-Behörde erteilt Startverbot für SpaceX-Rakete Falcon 9

Washington - Nach einer fehlgeschlagenen Landung einer Falcon 9 haben die US-Behörden ein Startverbot für die Rakete des Konzerns SpaceX verhängt. Der Vorfall vom Mittwoch müsse untersucht werden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Zuvor hatte zwar eine unbemannte zweistufige Falcon 9 des Raumfahrtunternehmens von Tesla-Chef Elon Musk erfolgreich Satelliten für den Internet-Dienst Starlink in den Weltraum gebracht.

