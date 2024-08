Borrell schlägt EU-Sanktionen gegen israelische Minister vor

Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den EU-Mitgliedstaaten vor, "einige israelische Minister" auf eine Sanktionsliste zu setzten. Das gab der EU-Chefdiplomat im Vorfeld einer informellen EU-Außenministertreffens am Donnerstag in Brüssel bekannt. Borrell wirft den von ihm namentlich nicht genannten israelischen Ministern vor, "Hassbotschaften gegen die Palästinenser" verbreitet zu haben, die eine "Anstachelung" seien, "Kriegsverbrechen zu begehen".

Taifun trifft auf Japan: Drei Tote, viele Verletzte

Tokio - Der starke Taifun "Shanshan" hat in Japan mindestens drei Menschen in den Tod gerissen und Dutzende mit heftigem Regen und starken Winden verletzt. In der Präfektur Aichi kamen drei Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben, zwei weitere wurden verletzt, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu erlitten mindestens 74 Menschen Verletzungen. Dort war der zehnte Taifun der Saison am Morgen auf Land getroffen.

14-jähriger mutmaßlicher IS-Anhänger in Korneuburg in U-Haft

Korneuburg - Ein 14-jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) sitzt in Korneuburg in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll IS-verherrlichende Dateien geteilt und gepostet haben. Gegen den Österreicher werde wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz ermittelt, bestätigte Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf APA-Anfrage einen "Krone"-Bericht (Donnerstag-Ausgabe).

Fünf Palästinenser in Moschee im Westjordanland getötet

Tulkarem/New York - Israels Militär hat laut eigenen Angaben fünf palästinensische Kämpfer getötet, die sich in einer Moschee in Tulkarem im Westjordanland versteckten. Israel hatte am Mittwoch eine großangelegte Offensive im Westjordanland gestartet. Es ist der größte Einsatz von Israels Armee dort seit Monaten. Der Einsatz sei Folge des starken Anstiegs militanter Aktivitäten in den vergangenen Monaten, so ein Militärsprecher. Die Hamas rief zur Wiederaufnahme von Selbstmordattentaten auf.

CIA gab Hinweis zu Terror-Plänen bei Swift-Konzert

Wien - Der US-Geheimdienst CIA hat bestätigt, den entscheidenden Hinweis zur Verhinderung eines Attentats auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien gegeben zu haben. Man habe Information über vier Personen mit Bezug zum "Islamischen Staat" erhalten, die einen Anschlag vorgehabt hätten: "Sie planten, eine hohe Zahl an Menschen - Zehntausende - bei diesem Konzert zu töten", sagte Deputy Director David S. Cohen bei einem Summit nahe Washington, von dem die "New York Times" berichten.

15 Mio. Euro Kartellstrafe für Peugeot Austria

Wien/Paris - Peugeot Austria (PAG) akzeptiert die von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) vorgeschlagene Geldbuße in der Höhe von 15 Mio. Euro. In der Causa geht es um den Missbrauch von Marktmacht gegenüber heimischen Autohändlern bis 2021. Das Settlement wurde zwischen Peugeot Austria und der BWB vereinbart, ist aber noch nicht rechtskräftig, wie die BWB auf APA-Anfrage erklärte.

Butter und Butterersatz erhalten schlechte Testergebnisse

Wien - Die Ergebnisse einer aktuellen Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), bei welcher 30 Butter- und elf Butterersatzprodukte getestet worden sind, sind schlecht ausgefallen: Mineralölrückstände wurden in fast allen Produkten gefunden, bei Kuhmilchprodukten zusätzlich noch Chloroform. Insgesamt wurden zwei "sehr gut", 24 "gut", zwei "durchschnittlich", sieben "weniger zufriedenstellend" und sechs "nicht zufriedenstellend" vergeben.

Emilia und Paul waren 2023 die beliebtesten Babynamen

Wien - Emilia und Paul sind auf dem ersten Platz der häufigsten Vornamen von Neugeborenen im Jahr 2023. Das zeigte eine Auswertung der Statistik Austria aller in diesem Jahr geborenen 37.596 Mädchen und 40.009 Buben, wobei beide Namen jeweils bei 1,7 Prozent der Namensvergaben gewählt wurden. Emilia, im Vorjahr noch auf Rang zwei, überholte die bisherige Spitzenreiterin Emma und Paul kehrte nach 2021 und 2018 auf Platz eins zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red