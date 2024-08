Borrell schlägt EU-Sanktionen gegen israelische Minister vor

Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schlägt den EU-Mitgliedstaaten vor, "einige israelische Minister" auf eine Sanktionsliste zu setzten. Das gab der EU-Chefdiplomat im Vorfeld einer informellen EU-Außenministertreffens am Donnerstag in Brüssel bekannt. Ungarn und Italien sprachen sich aber postwendend dagegen aus. Diskutiert wird bei dem Treffen auch über die militärische Unterstützung der Ukraine sowie zu der Präsidentenwahl in Venezuela.

Israel stimmt Feuerpausen für Polio-Impfkampagne zu

New York - Israel hat nach Angaben der Vereinten Nationen für eine Polio-Impfkampagne täglichen Feuerpausen im Gazastreifen ab Sonntag zugestimmt. In drei Teilen des Küstenstreifens sollen nacheinander an jeweils drei Tagen die Kämpfe von morgens bis nachmittags eingestellt werden. Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation WHO in Gaza, Rik Peeperkorn, berief sich dabei auf eine Zusage der für Palästinenserangelegenheiten zuständigen israelischen Behörde Cogat.

Kommandant des Islamischen Jihad im Westjordanland getötet

Tulkarem/New York - Beim jüngsten Militäreinsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist nach Angaben der militanten Palästinensergruppe Islamischer Jihad ein örtlicher Befehlshaber der Organisation getötet worden. Muhhamad Jabber, bekannt als Abu Shujaa, Kommandant der Al-Quds-Brigaden im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem, sei "zusammen mit mehreren Brüdern seiner Brigade" nach Kämpfen gegen israelische Soldaten "gestorben", erklärte die Gruppe am Donnerstag.

Ermittlungen nach Reportage zu Identitären

Wien - Nachdem der deutschen Fernsehsender RTL eine Reportage zur rechtsextremen Identitären Bewegung ausgestrahlt hatte, in der u.a. bei einer Feier in Wien gewaltverherrlichende und den Holocaust relativierende Aussagen fallen, hat das Innenministerium laut einer Stellungnahme vom Donnerstag Ermittlungen eingeleitet. "Es waren keine sechs Millionen Juden", behauptet eine Teilnehmerin im Beitrag, sondern höchstens 175.000. Den Mord an Jüdinnen und Juden bezeichnet sie als "geil".

Deutsche Regierung beschloss Maßnahmenpaket nach Solingen

Düsseldorf/Berlin - Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke von Solingen hat sich die deutsche Regierung auf neue Maßnahmen zum Schutz vor islamistischem Terror, gegen irreguläre Migration und zur Verschärfung des Waffenrechts verständigt. Unter anderem soll der Umgang mit Messern im öffentlichen Raum weiter eingeschränkt werden. Zudem sollen Sozialleistungen für bestimmte Asylbewerber gestrichen werden.

Fast 200 Tote bei Überschwemmungen in Nigeria

Lagos - In Nigeria sind bei heftigen Überschwemmungen infolge wochenlanger Regenfälle mindestens 179 Menschen ums Leben gekommen. Rund 200.000 weitere Menschen in dem westafrikanischen Land seien zudem wegen der Überflutungen aus ihren Häusern vertrieben worden, teilte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde Nema am Donnerstag mit.

Mindestens 52 Tote bei Monsun-Hochwasser in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch sind bei Überschwemmungen mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes mit. Insgesamt sind demnach knapp 5,5 Millionen Menschen von dem Hochwasser im Osten des Landes mit mehr als 170 Millionen Einwohnern betroffen. Hintergrund ist der Monsunregen, der zu der Jahreszeit auftritt.

"Pass Egal"-Nationalratswahl beginnt

Wien - SOS Mitmensch startet ab Donnerstag wieder die "Pass Egal"-Wahl. Wahlberechtigt sind bei der symbolischen Wahl nicht nur jene, die tatsächlich den Nationalrat wählen dürfen, sondern auch die rund 1,5 Millionen Menschen im Wahlalter, die aufgrund einer fehlenden österreichischen Staatsbürgerschaft am 29. September nicht zur Urne schreiten dürfen.

