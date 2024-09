Österreich nimmt Abschied von Baumeister Lugner

Wien - Unter großer öffentlicher Anteilnahme hat sich Österreich am Samstag von seinem wohl berühmtesten Baumeister, Richard Lugner, verabschiedet. Im dicht gedrängten Wiener Stephansdom zelebrierte Dompfarrer Toni Faber um 9.00 Uhr eine öffentliche Gedenkstunde für den Verstorbenen, an der auch der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) sowie Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) teilnahmen. "Du warst 'Mörtel' - eine Wiener Institution", sagte Hofer in seiner Trauerrede.

Enormer Sachschaden nach Großbrand im Pongau

Forstau - Der Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens hat in der Nacht auf Samstag in Forstau (Pongau) rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Salzburg und der Steiermark auf Trab gehalten. Ein Stall sowie ein Nebengebäude brannten lichterloh. Durch die enorme Hitzeentwicklung fing auch der Dachstuhl des nebenstehenden Wohngebäudes Feuer. Dieses konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden, teilten Polizei und Feuerwehr in Presseaussendungen mit.

Israelisches Militär: Angreifer im Westjordanland getötet

Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland zwei Angreifer getötet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen, der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert sei, teilte das Militär am Samstag mit. Seit Mittwoch führt es eine Offensive gegen militante Gruppen im Westjordanland.

Deutschland: Frau verletzt in Bus sechs Menschen mit Messer

Siegen - Bei einem Messerangriff in einem Bus in der Stadt Siegen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer. Laut Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei ging nicht von einem Terrorakt aus. Siegen möchte das Stadtfest am Samstag wie geplant fortsetzen.

Chef der ukrainischen Luftwaffe gefeuert

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Luftwaffe bekommt nach dem Verlust eines Kampfjets vom Typ F-16 eine neue Führung. Präsident Wolodymyr Selenskyj entließ den bisherigen Luftwaffenkommandanten Mykola Oleschtschuk. Zwar wurde offiziell kein Grund genannt, allerdings lag der Zusammenhang mit dem Verlust der US-Maschine nahe. Der laut Medien in den USA an der F16 ausgebildete ukrainische Pilot starb. Kommissarisch wurde Anatolij Krywonoschko zum Kommandeur bestimmt, wie der Generalstab mitteilte.

Berüchtigter Drogenboss in den USA aus Gefängnis entlassen

Washington - Mehr als 20 Jahre nach seiner Festnahme ist der mexikanische Drogenboss Osiel C�rdenas Guill�n aus einem US-Gefängnis entlassen worden. Ein Beamter der Strafvollzugsbehörde sagte, der ehemalige Anführer des mächtigen Golf-Kartells sei am Freitag entlassen und der US-Einwanderungsbehörde übergeben worden. In Mexiko sind noch mehrere Anklagen gegen ihn anhängig. Ob der 57-Jährige in sein Heimatland abgeschoben wird, ist aber noch unklar.

Weniger suspendierte Schüler in Wien

Wien - Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern sind im vergangenen Schuljahr zurückgegangen. Das geht aus einer von der Bildungsdirektion für Wien vorgelegten Datenerhebung hervor. Demnach fanden im Schuljahr 2022/23 insgesamt 814 Suspendierungen statt. Im Schuljahr 2023/24 ging die Zahl 756 zurück, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Das ist ein Rückgang um über sieben Prozent.

Brasilien: Richter ordnet Sperre von Twitter-Nachfolger X an

Brasilia/Sao Paulo/San Francisco - Ein Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens hat am Freitag die Sperrung des Onlinedienstes X angeordnet. Der Zugang zur Plattform müsse nun "auf dem ganzen brasilianischen Territorium" blockiert werden, verlautete es aus Kreisen am Obersten Gerichtshof. Damit eskaliert ein monatelanger Streit zwischen dem Richter Alexandre de Moraes und dem Tech-Milliardär und X-Eigentümer Elon Musk.

