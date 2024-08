Tausende bei Kundgebungen in Israel für Geisel-Deal

Tel Aviv - Tausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen Orten in Israel für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas demonstriert. Im ganzen Land versammelten sich Menschen und zeigten israelische Flaggen und Schilder, auf denen sie die sofortige Freilassung der Geiseln im Gazastreifen und Neuwahlen fordern. In Tel Aviv kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten. Diese übten scharfe Kritik an Premier Benjamin Netanyahu.

Polio-Impfungen für 640.000 Kinder im Gazastreifen

Gaza/Genf - Im umkämpften Gazastreifen sollen ab Sonntagfrüh (5.00 Uhr) Hunderttausende Kinder gegen Polio geimpft werden. Kliniken, Arztpraxen und mobile Teams sollen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb weniger Tage 640.000 Kinder gegen das für Kinderlähmung verantwortliche Virus immunisieren. Ziel ist es, mehr als 90 Prozent der Kinder unter zehn Jahren zu erreichen. Dazu soll es zeitlich und örtlich begrenzte Kampfpausen geben.

Drei Tote bei Kämpfen im Westjordanland

Jerusalem - Bei Zusammenstößen von Israels Armee mit bewaffneten Palästinensern hat es am Samstag im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland drei Tote gegeben. In Jenin starb ein israelischer Soldat bei einem Schusswechsel im Zuge einer Razzia gegen Hamas-Angehörige. Zuvor hatte das israelische Militär die Tötung zweier Angreifer vermeldet. Einer sei in eine israelische Siedlung eingedrungen. Der andere habe Soldaten attackiert, nachdem sein eigenes Fahrzeug explodiert war.

Wahlen in Sachsen und Thüringen: AfD-Abschneiden Fokus

Dresden/Erfurt - Die beiden ostdeutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen wählen am Sonntag (8.00 Uhr) ihre Landtage neu. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie gut die rechtsextreme AfD abschneidet, die erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft werden könnte. In Thüringen lag die Partei unter Führung des Rechtsaußen Björn Höcke in Umfragen klar vorn. In Sachsen lieferte sie sich in den vergangenen Wochen ein Rennen um Platz eins mit der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Tickets für Comeback-Tour von Oasis ausverkauft

London - Die Tickets für die Comeback-Tournee der legendären Britpopband Oasis in Großbritannien und Irland sind innerhalb eines Tages offiziell ausverkauft. Das wurde am Abend auf den Accounts der Band in den sozialen Netzwerken verkündet. Abermals warnte die Gruppe dabei vor gefälschten und ungültigen Tickets, die auf dem Zweitmarkt angeboten werden.

Zwei Tote in London nach Messerangriffen bei Karneval

London - Nach zwei Messerangriffen beim berühmten Karneval von Notting Hill in London sind nach Polizeiangaben zwei Menschen ihren Verletzungen erlegen. Bei den Opfern handle es sich um eine 32-jährige Mutter, die mit ihrem Kind die Veranstaltung besucht hatte, und einen Koch, wie die britische Polizei am Samstag mitteilte. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red