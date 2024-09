Nehammer schließt auch Koalitionsverhandlungen mit Kickl aus

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schließt nach der Wahl eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl aus und würde mit diesem auch keine Regierungsverhandlungen führen, wie er am Montagabend im ORF-"Sommergespräch" erklärte. Das gilt aber offenbar nur für den freiheitlichen Parteichef: "Die FPÖ ist eine sehr heterogene Partei", es gebe darin viele vernünftige Politiker genauso wie in der SPÖ, meinte Nehammer.

Nahost - Netanyahu will Philadelphi-Korridor nicht aufgeben

Tel Aviv - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beharrt auf einer Kontrolle des sogenannten Philadelphi-Korridors, eines Landstrichs an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Kontrolle des Korridors sei eine strategische und politische Notwendigkeit für Israel, sagte er auf einer Pressekonferenz am Montag. Ein Verbleib des israelischen Militärs in dem Gebiet dürfte ein Abkommen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln sehr schwierig machen.

Bisher 13 Tote durch Tropensturm "Yagi" auf Philippinen

Manila - Der Tropensturm Yagi hat auf den Philippinen schwere Schäden verursacht und bisher mindestens 13 Menschen getötet. Laut der Katastrophenschutzbehörde kamen allein in der hügeligen Gemeinde Antipolo östlich von Manila sieben Menschen durch Erdrutsche und Überschwemmungen ums Leben, vier weitere werden vermisst. "Die Such- und Rettungsarbeiten sind weiter im Gange", sagte Enrilito Bernardo, der Katastrophenschutzbeauftragte von Antipolo, am Dienstag.

Schwerste Brände seit 14 Jahren in Brasilien

Brasilia - In Brasilien toben die schwersten Wald- und Buschfeuer seit 14 Jahren. Im August wurden in dem südamerikanischen Land 68.635 Brände registriert, wie aus Daten des für die Satellitenüberwachung zuständigen Instituts für Weltraumforschung (INPE) hervorgeht. Das war der höchste Wert in einem August seit 2010. Die meisten Feuer wurden im Amazonasgebiet und in der Savannenregion Cerrado gemeldet. Von Juni bis Oktober ist in Brasilien Waldbrandsaison.

KSV: Eigenverschulden weiter Hauptgrund für Privatpleiten

Wien - Die Gläubigerschützer vom KSV1870 haben sich wieder mit den Ursachen für Privatinsolvenzen beschäftigt. Auch im Vorjahr war laut der neuesten Analyse des Verbandes "persönliches Verschulden" aufgrund einer "dauerhaften Überschätzung der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" der häufigste Pleitegrund. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse plädiert der KSV gegenüber der APA für eine Rückkehr zu einer Entschuldungsdauer von fünf Jahren. Derzeit sind auch drei Jahre drin.

IAEA-Chef Grossi reist nach Kiew und zum AKW Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Wien - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, reist am Dienstag nach Kiew und zum Atomkraftwerk Saporischschja, kündigte die IAEA in Wien an. Er hatte erst in der Vorwoche das in umkämpftem Gebiet liegende russische Atomkraftwerk Kursk besucht.

Haftbefehl gegen Oppositionskandidat in Venezuela erlassen

Caracas - Gut einen Monat nach der hochumstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Justiz einen Haftbefehl gegen den untergetauchten Oppositionskandidaten Edmundo Gonz�lez Urrutia erlassen. Das Büro der Ermittlungsbehörde beantragte dies mit einem am Montag in Online-Netzwerken veröffentlichten Schreiben an einen für "Terrorismus" zuständigen Richter, wenig später gab dieser dem Antrag laut Staatsanwaltschaft statt.

Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Gänserndorf - Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montag mehrere Häuser vorübergehend evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus, laut Bezirkskommandant Georg Schicker konnten sie unter Kontrolle gebracht werden. 34 Feuerwehren mit mehr als 230 Mitgliedern und 52 Fahrzeugen standen im Einsatz. "Die Löscharbeiten werden bis morgen dauern", sagte Schicker.

