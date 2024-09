Putin trotz IStGH-Haftbefehls in der Mongolei empfangen

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist ungeachtet des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom mongolischen Staatschef Uchnaagiin Chürelsüch in Ulaanbaatar empfangen worden. Die Gastgeber boten auf dem zentralen Platz der Hauptstadt am Dienstag unter anderem Soldaten in traditionellen Uniformen und zu Pferde auf. Es ist der erste Besuch Putins in einem IStGH-Mitgliedsland seit Erlass des Haftbefehls gegen ihn im März 2023.

Tote bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Durch russische Luft- und Artillerieangriffe auf ukrainisches Gebiet sind nach Behördenangaben mehrere Zivilisten getötet und verletzt worden. In der südlichen Stadt Saporischschja schlugen nach einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend Geschosse ein und töteten zwei Menschen. Ein Opfer sei ein achtjähriger Bub, schrieb Gebietsgouverneur Iwan Fedorow auf Telegram. Ein Gebäude sei beschädigt worden.

Sudan erlebt Hungerkrise von historischem Ausmaß

Wien/Oslo - Der Norwegische und Dänische Flüchtlingsrat sowie die Mercy Corps haben am Dienstag in einer gemeinsamen Aussendung mangelndes Engagement der internationalen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Hungerkrise im Sudan kritisiert. Infolge des brutalen Machtkampfes zwischen der Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz seines Ex-Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo leidet laut den NGOs über die Hälfte der Bevölkerung unter starker Lebensmittelunsicherheit.

Alarmfahndung nach Banküberfall in Innsbruck

Innsbruck - Ein oder mehrere Täter haben Dienstagvormittag eine Bankfiliale am Mitterweg im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen. Nähere Details zu dem Überfall, der sich gegen 9.45 Uhr ereignet hatte, waren vorerst nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Exekutivkräfte samt Spurensicherung befanden sich an Ort und Stelle, sowohl im Nahbereich als auch im gesamten Stadtgebiet wurde eine Alarmfahndung ausgelöst.

Tourismus trägt ein Zehntel zur globalen Wertschöpfung bei

New York - Hotels, Kreuzfahrten, Flüge: Der Beitrag der Reisebranche zum globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer um 12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 11,1 Billionen Dollar (10 Billionen Euro) steigen, wie der Verband World Travel & Tourism Council (WTTC) am Dienstag in seinem Jahresbericht prognostiziert. Das entspreche zehn Prozent des weltweiten BIP.

NEOS wollen "entscheidende Kraft" nach der Wahl sein

Wien - Die NEOS präsentieren sich in ihrer zweiten Plakatwelle als "entscheidende Kraft", die als Teil einer Dreierkoalition eine türkis-blaue Regierung verhindern kann. Die Pinken wollen in einer Koalition "die Brücke sein zwischen SPÖ und ÖVP", sagte NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos am Dienstag bei der Plakatpräsentation in Wien.

Hitze senkt Weinerntemenge - Hohe Qualität erwartet

Wien - Der trockene Hitzesommer 2024 bringt eine für Österreich verhältnismäßig geringe Weinerntemenge. Erwartet werden von der Landwirtschaftskammer rund 2 Mio. Hektoliter. Dauert die extreme Hitze und Trockenheit an, könnte es auch etwas weniger werden. Dafür werde aber eine sehr gute Qualität erwartet, sagte Weinbauverbandschef Johannes Schmuckenschlager vor der Presse am Dienstag in Wien. Die Durchschnittsernte der fünf Jahre davor betrug 2,41 Mio. Hektoliter.

Verschüttete bei Einsturz von Gewölbe bei Bauarbeiten in OÖ

Schärding - Bei Bauarbeiten an einem Haus in Schärding, in dem sich auch eine Buchhandlung befindet, ist am Dienstag plötzlich ein Kellergewölbe eingestürzt. Die Feuerwehr bestätigte Medienberichte, wonach zwei Personen verschüttet waren. Die Polizei konnte zu dem laufenden Einsatz vorerst keine Details nennen. Die Bauarbeiten an dem Haus dauern schon geraume Zeit an, ein Kellerraum war bereits freigelegt worden.

