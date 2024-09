ÖVP und SPÖ weiter gegen Zusammenarbeit mit Kickl

Salzburg/Wien - Inhaltlich wenig Neues hat am Dienstag eine Konfrontation der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin der Parlamentsparteien gebracht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte erneut, nicht mit "Verschwörungstheoretiker" Herbert Kickl (FPÖ) koalieren zu wollen. Der wiederum bezeichnete dieses Versprechen als wenig authentisch und sah in Nehammer keinen "vernünftigen Demokraten". Ein klares "Nein zur FPÖ in der Regierung" formulierte auch SPÖ-Chef Andreas Babler.

Mittlerweile 49 Tote nach russischem Angriff auf Poltawa

Kiew (Kyjiw)/Poltawa - Nach dem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa ist die Zahl der Toten auf 49 gestiegen. Mindestens 206 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Dmytro Lasutkin, am Dienstag im ukrainischen Fernsehen. Der Gouverneur der Region Poltawa, Philip Pronin, bestätigte die Opferzahl. Seinen Angaben zufolge werden noch bis zu 18 Menschen unter den Trümmern vermutet.

Putin trotz IStGH-Haftbefehls in der Mongolei empfangen

Ulaanbaatar (Ulan Bator) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist ungeachtet des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom mongolischen Staatschef Uchnaagiin Chürelsüch in Ulaanbaatar empfangen worden. Die Gastgeber boten auf dem zentralen Platz der Hauptstadt am Dienstag unter anderem Soldaten in traditionellen Uniformen und zu Pferde auf. Es ist der erste Besuch Putins in einem IStGH-Mitgliedsland seit Erlass des Haftbefehls gegen ihn im März 2023.

Kellereinsturz: Möglicher Hinweis auf Lage der Verschütteten

Schärding - Bei Bauarbeiten an einem Haus in Schärding in Oberösterreich ist am Dienstag plötzlich ein Kellergewölbe eingestürzt. Drei Arbeiter wurden verschüttet, einer konnte sich selbst befreien. Da das gesamte Gebäude stark einsturzgefährdet ist, versucht man nun, über das Nachbarhaus zu den Verschütteten vorzudringen. Man hat eine ungefähre Vorstellung, wo sie sich befinden könnten. Selbst wenn die Ortung korrekt ist, ist aber mindestens eine massive Granitwand zu überwinden.

Großbrand in Lagerhalle im Industriezentrum NÖ-Süd

Biedermannsdorf - In einem Gewerbebetrieb in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) im Industriezentrum NÖ-Süd ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung war die Folge. "Bewohner in den Gemeinden Biedermannsdorf, Wiener Neudorf, Mödling und Vösendorf werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten", teilte das Bezirksfeuerwehrkommando per Aussendung mit. In Brand stand eine Lagerhalle. Der Alarm war gegen 17.30 Uhr eingegangen.

Automatisches Pensionssplitting droht zu scheitern

Wien - Das im Regierungsprogramm vereinbarte automatische Pensionssplitting bleibt auch in den letzten Wochen der Legislaturperiode koalitionäres Streitthema. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat der ÖVP am Montag einen Entwurf zur Umsetzung übermittelt, der am Dienstag jedoch von der Volkspartei in Person von Frauenministerin Susanne Raab und Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec abgeschmettert wurde.

UNO drängt autoritäres Nicaragua zum Kurswechsel

New York - Die Menschenrechtslage in Nicaragua verschlechtert sich laut einem UNO-Bericht zunehmend. Es sei beunruhigend, wie der zivile Raum in dem mittelamerikanischen Land immer weiter ausgehöhlt und die Ausübung bürgerlicher und politischer Rechte schwieriger werde, sagte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Die autoritäre Regierung von Daniel Ortega müsse dringend ihren Kurs ändern.

Staus in Wien nach Säureaustritt auf Ost Autobahn

Wien - Der Austritt von Schwefelsäure aus einem Lkw auf der Ost Autobahn (A4) auf Höhe der Erdberger Brücke Fahrtrichtung Schwechat sorgt seit dem frühen Dienstagnachmittag für großflächige Staus sowie Verkehrsbehinderungen. Die Wiener Berufsfeuerwehr befindet sich aktuell mit 14 Fahrzeugen und zahlreichen Kräften in Schutzanzügen an Ort und Stelle und begann gegen 13.15 Uhr mit dem Abpumpen der Flüssigkeit. Der ÖAMTC rechnete mit stundenlangen Verzögerungen bis in den Abend hinein.

