51 Tote bei russischem Angriff auf Poltawa

Kiew (Kyjiw)/Poltawa - Bei einem der verheerendsten russischen Angriffe seit Kriegsbeginn sind in der zentralukrainischen Stadt Poltawa nach ukrainischen Angaben mindestens 51 Menschen getötet worden. "Die Zahl der Verletzten ist 271", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj Dienstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Die Raketen hatten ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Spital getroffen. "Wir wissen, dass sich Menschen unter den Trümmern des zerstörten Gebäudes befinden", so Selenskyj.

Kiew vor Umbau der Regierung

Kiew (Kyjiw) - Die kriegsgeplagte Ukraine steht vor dem Umbau der Regierung, nachdem mehrere Minister ihren Rücktritt eingereicht haben. Ihr Gesuche werden in der nächsten Parlamentssitzungen geprüft, wie Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk auf Facebook schrieb. Bei den zunächst bekannt gewordenen drei Ministern handelt es sich um den für die Rüstungsindustrie zuständigen Olexander Kamyschin sowie um Denys Maljuska (Justiz) und Ruslan Strilez (Umwelt).

Baggerroboter bei Verschüttetensuche in Schärding im Einsatz

Schärding - Bei Bauarbeiten an einem Haus in Schärding in Oberösterreich ist am Dienstag plötzlich ein Kellergewölbe eingestürzt. Drei Arbeiter wurden verschüttet, einer konnte sich selbst befreien. Da das gesamte Gebäude stark einsturzgefährdet ist, versucht man nun, über das Nachbarhaus zu den Verschütteten vorzudringen. Man hat eine ungefähre Vorstellung, wo sie sich befinden könnten. Am Abend war ein ferngesteuerter Baggerroboter im Einsatz, man will die Nacht durcharbeiten.

ÖVP und SPÖ weiter gegen Zusammenarbeit mit Kickl

Salzburg/Wien - Inhaltlich wenig Neues hat am Dienstag eine Konfrontation der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin der Parlamentsparteien gebracht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte erneut, nicht mit "Verschwörungstheoretiker" Herbert Kickl (FPÖ) koalieren zu wollen. Der wiederum bezeichnete dieses Versprechen als wenig authentisch und sah in Nehammer keinen "vernünftigen Demokraten". Ein klares "Nein zur FPÖ in der Regierung" formulierte auch SPÖ-Chef Andreas Babler.

Konservative in Großbritannien beginnen Wahl von Parteichef

London - Nach ihrer Niederlage bei der Parlamentswahl in Großbritannien beginnen die Konservativen am Mittwoch mit der Wahl eines neuen Parteichefs. Es geht um die Nachfolge von Ex-Premierminister Rishi Sunak, der nach der Schlappe seinen Rückzug angekündigt hatte. Zur Wahl stehen sechs Bewerber. Als Favoriten gelten Ex-Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch und Ex-Innenminister James Cleverly.

Merz will Zurückweisungen an deutscher Grenze

Berlin - Der deutsche Unionsfraktionschef Friedrich Merz will die Beratungen zur Migrationspolitik mit Vertretern der Berliner Ampel-Koalition, der Opposition und der Länder nur unter der Bedingung fortsetzen, dass es Zurückweisungen an den deutschen Grenzen geben soll. Die Union und die von CDU und CSU regierten Länder seien sich einig, nur dann in ein weiteres Gespräch zu gehen, wenn an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werde, sagte Merz Montagabend.

Automatisches Pensionssplitting droht zu scheitern

Wien - Das im Regierungsprogramm vereinbarte automatische Pensionssplitting bleibt auch in den letzten Wochen der Legislaturperiode koalitionäres Streitthema. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat der ÖVP am Montag einen Entwurf zur Umsetzung übermittelt, der am Dienstag jedoch von der Volkspartei in Person von Frauenministerin Susanne Raab und Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec abgeschmettert wurde.

Großbrand in Lagerhalle im Industriezentrum NÖ-Süd

Biedermannsdorf - In einem Gewerbebetrieb in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) im Industriezentrum NÖ-Süd ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung war die Folge. Es wurde die höchste Alarmstufe ("B4") ausgelöst. 13 Feuerwehren mit 316 Einsatzkräften standen im Löscheinsatz, sagte Paul Fastner vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling am Abend der APA. Zu brennen begonnen hatte es in einer 1.500 Quadratmeter großen Lagerhalle mit Deko-Artikeln, sie stand in Vollbrand.

