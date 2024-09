91-Jährige in Wien womöglich bei Einbruch getötet

Wien - Eine 91-Jährige dürfte in Wien-Floridsdorf im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen getötet worden sein. Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, der APA mitteilte, wurde die leblose Frau am Mittwochvormittag von Angehörigen in der Kleingarten-Anlage am Bahndammweg gefunden. Sie wies Kopfverletzungen auf, die auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeuteten. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

Washington - Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten zehn Personen und zwei Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, teilten das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mit. Betroffen sind demnach unter anderen RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan sowie Hacker und eine mit dem Kreml in Verbindung stehende Nichtregierungsorganisation.

US-Wahl - Harris und Trump in Umfragen Kopf an Kopf

Washington - Zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liefern sich die beiden Kontrahenten in den Umfragen ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einer am Mittwoch vom US-Sender CNN veröffentlichten Erhebung liegen die beiden Kandidaten in drei Bundesstaaten, die für die Wahl entscheidend werden könnten, fast gleichauf. Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern von einem Kollegium, in das die Bundesstaaten ihre Repräsentanten, die Wahlleute, entsenden.

Bericht zu Grenfell-Brandkatastrophe übt Kritik an Behörden

London - Inkompetenz und Profitgier: Mehr als sieben Jahre nach dem verheerenden Brand in dem Londoner Hochhaus Grenfell Tower hat ein Untersuchungsbericht Behörden und Unternehmen ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Bei dem Feuer im Stadtteil North Kensington im Juni 2017 starben 72 Menschen. Der im 4. Stockwerk ausgebrochene Brand hatte sich rasend schnell über die Fassade des 24-stöckigen Sozialbaus ausgebreitet.

Vier Tote bei Schießerei an Schule in USA

Atlanta (Georgia) - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind am Mittwoch vier Menschen getötet und laut dem US-Sender CNN 30 weitere verletzt worden. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Angriff ereignete sich an der Apalachee-High-School in der Ortschaft Winder, rund 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Atlanta. Justizminister Merrick Garland sprach von einer "fürchterlichen Tragödie".

Verteidigerkritik an Terror-Ermittlungen zu Swift-Konzert

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien Anfang August hat der Verteidiger des Hauptverdächtigen am Mittwoch Kritik an den Ermittlungen geübt. Die Observation des 19-Jährigen durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Ternitz sei fragwürdig gewesen, bei der Hausdurchsuchung wäre ein Beweismittel vernichtet worden, angebliche Sprengstoff-Utensilien hätte man "nicht einmal untersucht."

33 Tote bei Israels Einsatz im Westjordanland

Tel Aviv - Seit Beginn einer israelischen Militäraktion gegen islamistische Extremisten in der vergangenen Woche im nördlichen Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge 33 Menschen getötet und 140 weitere verletzt worden. Unter den Toten seien sieben Minderjährige, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. 19 Palästinenser seien allein in der Stadt Jenin ums Leben gekommen.

Papst trifft in Jakarta Vertreter von sechs Religionen

Vatikanstadt - Bei seinem Besuch in Indonesien will Papst Franziskus an diesem Donnerstag mit mehreren Zehntausend Menschen einen Gottesdienst feiern. Die Messe findet in einem Fußballstadion der Millionenmetropole Jakarta statt. Zuvor besucht das Oberhaupt der katholischen Kirche die größte Moschee des Landes, wo er Vertreter von sechs Glaubensrichtungen treffen wird. Geplant ist auch eine gemeinsame Erklärung mit Vertretern der muslimischen Gemeinde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red