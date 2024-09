Gewessler will auch der nächsten Regierung angehören

Wien - Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will auch nach der Nationalratswahl weitermachen und hofft auf eine neuerliche Regierungsbeteiligung ihrer Partei - inklusive ihr selbst. Ansonsten drohe eine Koalition, in der "der Klimaschutz unter die Räder kommt", sagte sie im Interview mit der APA. Dass dieser europaweit nicht mehr so wichtig genommen werde, stellte sie vehement in Abrede, denn die Verwüstungen durch die Krise seien den Menschen deutlich bewusst.

USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

Washington - Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten zehn Personen und zwei Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, teilten das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mit. Betroffen sind demnach unter anderen RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan sowie Hacker und eine NGO. Russland kritisierte die US-Maßnahmen.

US-Wahl - Harris und Trump in Umfragen Kopf an Kopf

Washington - Zwei Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liefern sich die beiden Kontrahenten in den Umfragen ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach einer am Mittwoch vom US-Sender CNN veröffentlichten Erhebung liegen die beiden Kandidaten in drei Bundesstaaten, die für die Wahl entscheidend werden könnten, fast gleichauf. Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt, sondern von einem Kollegium, in das die Bundesstaaten ihre Repräsentanten, die Wahlleute, entsenden.

Xi Jinping spricht zum Höhepunkt des China-Afrika-Gipfels

Peking - Zum Höhepunkt des China-Afrika-Gipfels will Präsident Xi Jinping an diesem Donnerstag vor rund 50 afrikanischen Staats- und Regierungschefs für weitere Zusammenarbeit werben. In der Hauptstadt Peking steht eine Rede des 71-Jährigen vor den ausländischen Gästen und Top-Kadern der Kommunistischen Partei in der Großen Halle des Volkes an. Wie das Außenamt mitteilte, soll es darin um Maßnahmen gehen, um die Kooperation mit den Staaten des Kontinents auszubauen.

14-Jähriger erschoss vier Menschen an US-Schule

Atlanta (Georgia) - Ein 14-Jähriger hat an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia das Feuer eröffnet und mindestens vier Menschen getötet. Unter den Todesopfern seien zwei Schüler und zwei Lehrkräfte, sagte der örtliche Polizeidirektor Chris Hosey am Mittwoch. Neun weitere Menschen wurden bei der Attacke in der Stadt Winder nahe Atlanta verletzt.

Brucknerhaus-Affäre: Staatsanwalt ermittelt gegen Luger

Wien - Nach dem Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) infolge des Brucknerhaus-Skandals ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn. In der Affäre sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, bestätigte die Linzer Anklagebehörde am Mittwoch laut den "Salzburger Nachrichten". Die Staatsanwaltschaft sieht demnach einen Anfangsverdacht, dass der Linzer Ex-Bürgermeister öffentliche Gelder missbräuchlich verwendet haben soll.

Bericht zu Grenfell-Brandkatastrophe übt Kritik an Behörden

London - Inkompetenz und Profitgier: Mehr als sieben Jahre nach dem verheerenden Brand in dem Londoner Hochhaus Grenfell Tower hat ein Untersuchungsbericht Behörden und Unternehmen ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Bei dem Feuer im Stadtteil North Kensington im Juni 2017 starben 72 Menschen. Der im 4. Stockwerk ausgebrochene Brand hatte sich rasend schnell über die Fassade des 24-stöckigen Sozialbaus ausgebreitet.

Drei Männer wegen Home Invasion bei Ex-Landesrat vor Gericht

Ried im Innkreis - Drei Männer stehen am Donnerstag im Landesgericht Ried wegen eines Raubüberfalls auf einen oberösterreichischen Ex-Landesrat und dessen Familie vor Gericht. Einer der drei Angeklagten soll die anderen zu der Home Invasion aufgestachelt haben. Die zwei Männer dürften dann in der Nacht auf den 17. Juli 2023 gemeinsam mit noch zwei flüchtigen Komplizen die Tat ausgeführt haben. Dem Anstifter drohen ein bis zehn Jahre Haft, den Hauptangeklagten fünf bis 15 Jahre.

