Ex-Wirecard-Vorstände zu 140 Mio. Schadenersatz verurteilt

München/Aschheim - Das Landgericht München hat den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere ehemalige Vorstände des Unternehmens zur Zahlung von insgesamt 140 Mio. Euro Schadenersatz plus Zinsen verurteilt. Der Vorsitzende Richter Helmut Krenek geht davon aus, dass sie bei der Vergabe eines Kredits und bei der Zeichnung von Schuldverschreibungen mindestens fahrlässig gehandelt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

ÖVP setzt in Programm auf Leistung, Familie und Sicherheit

Wien - Leistung, Familie und Sicherheit - die ÖVP setzt vor der Nationalratswahl am 29. September auf bekannte Werte. Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sieht im am Donnerstag präsentierten Wahlprogramm ein "Angebot an die Mitte". Bekannt sind die auf 270 Seiten nieder geschriebenen Standpunkte bereits aus dem "Österreichplan" des derzeitigen Regierungschefs, der bei der Vorstellung von Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP-Teilorganisationen flankiert war.

FPÖ präsentierte in Graz neue Plakate zur Nationalratswahl

Graz - Die FPÖ hat am Donnerstag in Graz ihre zweite Plakatserie für die Nationalratswahl präsentiert. Der Weg geht von "Weil er euch versteht" bis zu "Gemeinsam Kanzler". Die Plakate seien "durch Kommunikation zwischen Herbert Kickl und den Menschen" zustande gekommen, betonte Generalsekretär Michael Schnedlitz. Bei den Wahlgeschenken habe man darauf geachtet, dass alles aus Österreich kommt. Zusätzlich zu Stiften und Zirbenherzen werden im Wahlkampf 70 Tonnen Gemüse verteilt.

Metall-Industrie: Jede 2. Firma erwartet negatives Ergebnis

Wien - Die Metalltechnische Industrie verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Produktionsrückgang von zehn Prozent. Etwa 50 Prozent der 1.200 Mitgliedsunternehmen rechnen heuer mit einem negativen Betriebsergebnis (EBIT). Die Auftragseingänge gingen preisbereinigt um 4,1 Prozent zurück, rund 4.000 Stellen wurden abgebaut, so der Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI). Jeder 2. Betrieb habe Personal reduziert - und zwar nachhaltig, wie FMTI-Obmann Christian Knill betonte.

Polizei erschoss Bewaffneten bei NS-Dokuzentrum München

Berlin - Der von der Polizei in München beim NS-Dokumentationszentrum niedergeschossene Mann ist tot. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag bekannt. Die Identität des Mannes müsse noch geklärt werden. Laut "Bild"-Zeitung soll der Bewaffnete vor dem NS-Dokuzentrum vorgefahren sein und mit einer Langwaffe auf Polizeiposten vor dem Gebäude geschossen haben. Offenbar gab es keine weiteren Verletzten. In der Nähe befindet sich auch das israelische Generalkonsulat.

Zweite Phase der Polio-Impfkampagne im Gazastreifen läuft

Gaza - Im Gazastreifen startet die zweite Phase der Impfkampagne gegen Kinderlähmung. Im Süden des Palästinenser-Gebiets versammelten sich am Donnerstag Menschenmassen vor medizinischen Zentren. Das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) zog eine positive Zwischenbilanz. Bisher sind rund 187.000 Kinder geimpft worden. Ermöglicht werden die Polio-Impfungen durch befristete und örtlich begrenzte Feuerpausen zwischen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas und Israel.

Drei Männer wegen Home Invasion bei Ex-Landesrat vor Gericht

Ried im Innkreis - Nach einer Home Invasion bei einem oberösterreichischen Ex-Landesrat und dessen Familie müssen sich am Donnerstag drei Männer in Ried vor Gericht verantworten. Sie sollen den betagten Ex-Politiker, dessen Frau und die Tochter mit Kabelbindern gefesselt und mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht haben. Was in der Nacht auf den 17. Juli 2023 geschehen sei, sei "die Horrorvision von allen Hausbewohnern, die glauben, dass sie dort Schutz haben", so Staatsanwalt Alois Ebner.

Putin will als Unterstützer von Kamala Harris gesehen werden

Wladiwostok - Der russische Machthaber Wladimir Putin will im US-Präsidentschaftswahlkampf als Unterstützer der Demokratin Kamala Harris angesehen werden. US-Präsident Joe Biden habe seinen Wählern empfohlen, Harris zu unterstützen - "also werden wir sie auch unterstützen", sagte der Ex-Geheimdienstler am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Dem Republikaner Donald Trump warf er vor, als Präsident zahlreiche "Beschränkungen und Sanktionen" gegen Russland verhängt zu haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red