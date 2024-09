Erneutes Paralympics-Silber in Paris für Handbiker Frühwirth

Paris - Thomas Frühwirth hat bei den Paralympischen Spielen in Paris seine zweite Silbermedaille gewonnen. Der Steirer wurde am Donnerstag im Rad-Straßenrennen über 56,8 km in der Handbike-Klasse H4 Zweiter und musste sich wie am Vortag im Zeitfahren nur dem Niederländer Jetze Plat geschlagen geben. "Es hätte nicht besser laufen können. Ich glaube, ich habe abgeliefert", sagte Frühwirth, der Österreich damit die vierte Medaille bei diesen Paralympics bescherte.

ÖVP setzt in Programm auf Leistung, Familie und Sicherheit

Wien - Leistung, Familie und Sicherheit - die ÖVP setzt vor der Nationalratswahl am 29. September auf bekannte Werte. Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer sieht im am Donnerstag präsentierten Wahlprogramm ein "Angebot an die Mitte". Bekannt sind die auf 270 Seiten nieder geschriebenen Standpunkte bereits aus dem "Österreichplan" des derzeitigen Regierungschefs, der bei der Vorstellung von Vertreterinnen und Vertretern der ÖVP-Teilorganisationen flankiert war.

Anklage gegen Deutschen im Fall Kellermayr

Wels - Im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die nach massiven Drohungen im Sommer 2022 Suizid begangen hat, hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage gegen einen 61-jährigen Deutschen erhoben. Das teilte sie am Donnerstag mit. Die Abschiedsbriefe Kellermayrs sowie ein forensisch-psychiatrisches Gutachten würden nahelegen, dass die Nachrichten, die der Angeklagte der Ärztin geschickt haben soll, mitursächlich für deren Suizid gewesen seien.

Scholz trifft Selenskyj zu Vieraugengespräch

Ramstein/Brüssel - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. "Der Bundeskanzler trifft den ukrainischen Staatspräsidenten am Freitagnachmittag zu einem Vieraugengespräch in Frankfurt am Main", teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Donnerstag mit. Am Freitag findet auch auf der nahe Frankfurt gelegenen US-Militärbasis Ramstein ein neuerliches Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe statt.

Haftstrafen für Home Invasion bei Ex-Politiker

Ried im Innkreis - Zehn, elf und vier Jahre Haft haben drei Männer am Donnerstag im Landesgericht Ried ausgefasst. Sie sollen im Vorjahr eine Home Invasion bei einem oberösterreichischen Ex-Landesrat und dessen Familie verübt haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Täter sollen den betagten Ex-Politiker, dessen Frau und die Tochter mit Kabelbindern gefesselt und mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht haben.

Metall-Industrie: Jede 2. Firma erwartet negatives Ergebnis

Wien - Die Metalltechnische Industrie verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Produktionsrückgang von 10 Prozent. Etwa 50 Prozent der 1.200 Mitgliedsunternehmen rechnen heuer mit einem negativen Betriebsergebnis (EBIT). Die Auftragseingänge gingen preisbereinigt um 4,1 Prozent zurück, rund 4.000 Stellen wurden abgebaut, so der Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI). Jeder zweite Betrieb habe Personal reduziert - und zwar nachhaltig, wie FMTI-Obmann Christian Knill betonte.

Studie: Handynutzung erhöht das Krebsrisiko nicht

Cottbus - Wer Handys nutzt, hat kein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Das ist die zentrale Aussage der aktuellsten und größten Meta-Studie, die bisher zu dem Thema durchgeführt worden ist. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Für die Meta-Studie haben die Forschenden 5.000 Studien der vergangenen Jahrzehnte gesichtet und daraus - nach vorher schon festgelegten und veröffentlichten Kriterien - 63 Studien ausgewählt.

14 Jahre Haft für versuchten Mord in Wiener Bäckerei

Wien - Am Landesgericht ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in einer Bäckerei in Wien-Ottakring zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er war am 15. Dezember 2023 in der Backstube mit einem Klappmesser auf einen 25-jährigen Ex-Arbeitskollegen losgegangen und hatte diesem die Klinge in die Brust gestoßen. "Er war mit seiner Arbeitsweise nicht zufrieden. Er hat sich entschlossen, ihn zu töten", hatte die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung erklärt.

