Ein Toter bei Hausbrand im Südburgenland

Markt Neuhodis - Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes mit angrenzendem Wohntrakt ist Samstagfrüh in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) ein 47-jähriger Mann gestorben und ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Als die direkt gegenüber befindliche lokale Feuerwehr gegen 5.00 Uhr früh eintraf, wurde rasch klar, dass sich noch zwei Personen in dem brennenden Haus befanden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando auf seiner Internet-Seite.

Meloni: "Dürfen Ukraine ihrem Schicksal nicht überlassen"

Cernobbio - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag die italienische Premierministerin Giorgia Meloni getroffen. Meloni bekräftigte den festen Willen ihres Kabinetts, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das Gespräch fand beim Wirtschaftsforum "Ambrosetti" in Cernobbio am norditalienischen Comer See statt.

Auch Brunner will Aus für Zollfreigrenze

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Auch der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht sich in der Diskussion um asiatische Shoppingportale wie Temu und Shein dafür aus, die Zollfreigrenze von 150 Euro abzuschaffen. Zuletzt hatten europäische Handelsverbände sowie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Aus gefordert. Hintergrund sind die enormen Mengen an Paketen aus China, die in die EU geliefert werden.

Ludwig für Änderungen beim Flüchtlingsnachzug

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Regeln beim Familiennachzug von Flüchtlingen ändern. Im Interview mit der "Presse" spricht er sich dafür aus, die Zusammenführung "zeitlich anders zu staffeln". Damit hätte man nicht mit einem Schlag so viele zusätzliche Kinder, die auch besondere Betreuung im Bereich des Spracherwerbs und der Integration erfordern, zu betreuen.

Mindestens zwei Tote durch Super-Taifun "Yagi" in Südchina

Peking - Nach den heftigen Regenfällen und Winden durch Super-Taifun "Yagi" sind im Süden Chinas mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens 92 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereigneten sich die beiden Todesfälle in der Stadt Ding"an auf der Tropeninsel Hainan. Dort wurden Verletzte in den Städten Wenchang und in Haikou gemeldet.

"Starliner"-Kapsel problemlos zur Erde zurückgekehrt

Washington - Das krisengeplagte Raumschiff "Starliner" ist nach drei Monaten im All ohne große Probleme zur Erde zurückgekehrt. Die vom US-Konzern Boeing gefertigte Kapsel hatte kurz nach Mitternacht deutscher Zeit ohne Besatzung an Bord von der Internationalen Raumstation (ISS) 400 Kilometer über der Erde abgedockt, wie Live-Aufnahmen der US-Weltraumbehörde NASA zeigten. Nach rund sechs Stunden setzte der "Starliner" in der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico auf.

Kokain in Rollstuhl versteckt - Festnahme am Flughafen Wien

Schwechat - Ein Rollstuhlfahrer mit 14 Kilogramm Kokain unter seiner Sitzfläche und in der Rückenlehne ist am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) festgenommen worden. Der 39-jährige Venezolaner war am 14. Juli aus Brasilien eingereist und ließ sich vom Rollstuhlservice des Flughafens eskortieren. Trotz detaillierter Unterlagen zu angeblichen medizinischen Behandlungen in Wien wurden die Suchtgiftfahnder misstrauisch, berichtete die Polizei am Samstag.

Überschlag nach Überholmanöver auf steirischer S6

Krieglach - Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Semmering Schnellstraße (S6) bei Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hat sich am Freitagabend ein 81-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, hatte er gegen 20.15 Uhr das Auto eines 41-Jährigen überholt und berührt, woraufhin sein Auto ins Schleudern geriet und sich mehrmals überschlug. Das andere Auto prallte gegen die Betonleitwand, der Lenker wurde ebenfalls verletzt.

