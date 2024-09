ÖVP beging Wahlkampfauftakt mit Kritik an Kickl

Wien - Mit rund 3.500 Funktionären hat die ÖVP am Samstag nun auch offiziell die Intensivphase des Nationalratswahlkampfes eröffnet. Zum "Wahlkampfauftakt" wurde die Wiener Eissporthalle Steffl Arena in türkis getaucht. Zu Mittag wird ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer eine Rede halten. Klubchef August Wöginger pries zu Beginn den "besten Spitzenkandidaten" an, während links ein "Kommunist" und rechts "ein gefährlicher Mensch" antreten würden.

Meloni: "Dürfen Ukraine ihrem Schicksal nicht überlassen"

Cernobbio - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Samstag die italienische Premierministerin Giorgia Meloni getroffen. Meloni bekräftigte den festen Willen ihres Kabinetts, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das Gespräch fand beim Wirtschaftsforum "Ambrosetti" in Cernobbio am norditalienischen Comer See statt.

Drei Tote bei russischem Beschuss in Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischem Artilleriebeschuss auf die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um drei Männer im Alter von 24 bis 69 Jahren, teilte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden. Ein Mehrfamilienhaus, ein Verwaltungsgebäude und ein Geschäft seien beschädigt worden.

Auch Brunner will Aus für Zollfreigrenze

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Auch der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht sich in der Diskussion um asiatische Shoppingportale wie Temu und Shein dafür aus, die Zollfreigrenze von 150 Euro abzuschaffen. Zuletzt hatten europäische Handelsverbände sowie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein Aus gefordert. Hintergrund sind die enormen Mengen an Paketen aus China, die in die EU geliefert werden.

Ludwig für Änderungen beim Flüchtlingsnachzug

Wien - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Regeln beim Familiennachzug von Flüchtlingen ändern. Im Interview mit der "Presse" spricht er sich dafür aus, die Zusammenführung "zeitlich anders zu staffeln". Damit hätte man nicht mit einem Schlag so viele zusätzliche Kinder, die auch besondere Betreuung im Bereich des Spracherwerbs und der Integration erfordern, zu betreuen.

Mindestens zwei Tote durch Super-Taifun "Yagi" in Südchina

Peking - Nach den heftigen Regenfällen und Winden durch Super-Taifun "Yagi" sind im Süden Chinas mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens 92 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereigneten sich die beiden Todesfälle in der Stadt Ding"an auf der Tropeninsel Hainan. Dort wurden Verletzte in den Städten Wenchang und in Haikou gemeldet.

19-Jähriger starb nach Zusammenstoß mit Geisterfahrer in OÖ

Vorchdorf - In der Nacht auf Samstag ist ein 19-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer auf der Westautobahn tödlich verunglückt. Im Bereich der Autobahnabfahrt Vorchdorf war dem jungen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Linz Land plötzlich der Wagen eines 47-jährigen Kirchdorfers entgegengekommen. Einen Frontalcrash konnten beide Lenker nicht mehr verhindern. Mit schweren Verletzungen wurde der 19-Jährige ins Klinikum Wels gebracht, wo er wenig später verstarb.

Iran plant Massenabschiebung von Afghanen

Teheran - Der Iran plant eine baldige Massenabschiebung von afghanischen Flüchtlingen ohne legalen Aufenthaltsstatus. "Die Präsenz von illegalen Flüchtlingen im Land hat nicht nur soziale Schäden angerichtet, sondern sie nehmen den Einheimischen auch die Jobs weg", sagte Innenminister Eskandar Momeni nach einem Bericht des Staatssenders IRIB. Daher sei geplant, illegale Flüchtlinge umgehend auszuweisen.

