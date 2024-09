Saubermacher als Kronzeuge in Müllkartell-Verfahren

Wien/Feldkirchen bei Graz - Im Müllkartellverfahren hat die Bundeswettbewerbsbehörde dem Entsorger Saubermacher einen Kronzeugenstatus eingeräumt. Weil das Unternehmen nach den Hausdurchsuchungen im Rahmen des Kronzeugenprogramms zur vollständigen Aufklärung des Sachverhalts mit der BWB kooperierte, habe man die Verhängung einer verminderten Geldbuße in Höhe von 7,085 Millionen Euro beantragt, teilte die BWB am Montag in der Früh in einer Aussendung mit. Das Unternehmen akzeptierte die Buße.

Israelische Luftangriffe mit mehreren Toten in Syrien

Damaskus - Mindestens 14 Menschen wurden Sonntagnacht bei israelischen Angriffen in der Nähe der Stadt Masyaf in Syrien getötet, berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sana. In Geheimdienst-Kreisen der Region heißt es, ein militärisches Forschungszentrum für chemische Waffen sei mehrfach getroffen worden. Demnach sollen auch iranische Militärexperten dort tätig sein. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.

Neues Schuljahr hat auch im Westen und Süden begonnen

Wien - Eine Woche nach dem Schulstart im Osten geht am Montag auch in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Schule wieder los. Für 656.000 Kinder und Jugendliche endet damit die Ferien- bzw. Kindergartenzeit, für rund 55.500 Taferlklassler ist es der allererste Schultag. Das neue Schuljahr dauert im Osten bis 27. Juni 2025, in den anderen Bundesländern bis 4. Juli.

Stärkster Taifun seit Jahrzehnten in China und Vietnam

Hanoi - Der Super-Taifun "Yagi" ist Experten zufolge sowohl in China als auch in Vietnam der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten gewesen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua stufte die chinesische Wetterbehörde "Yagi" als den stärksten Herbsttaifun seit 1949 ein. In der Volksrepublik kamen vier Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. In Vietnam, wo die Zahl der Todesopfer auf 26 stieg, sprach das Nationale Wetterzentrum vom stärksten Sturm seit 30 Jahren.

Preise für Haushaltsenergie im Juli weiter rückläufig

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Juli bereits den zehnten Monat in Folge gesunken. Gegenüber Juni verringerten sie sich um 0,3 Prozent, wie die Energieagentur in einer Aussendung mitteilte. Das Preisniveau lag damit um 14 Prozent unter dem historischen Höchststand im Oktober 2022, aber immer noch deutlich höher als vor der Krise. Auf das allgemeine Inflationsniveau wirkten die Energiepreise laut Energieagentur dämpfend.

Weitere Leiche eines Flüchtlings vor Lampedusa geborgen

Lampedusa - Die italienische Küstenwache hat in den Gewässern vor Lampedusa eine siebente Leiche geborgen. Dabei dürfte es sich um einen Flüchtling handeln, der am vergangenen Mittwoch in libyschen Gewässern Schiffbruch erlitten hatte, teilten die Behörden auf Lampedusa mit. 21 Personen, darunter drei Kinder, wurden vermisst, während sich sieben Syrer retten konnten.

Steinadler attackiert Kleinkind in Norwegen

Oslo - Ein Steinadler hat in Norwegen ein Kleinkind aus der Luft angegriffen und am Kopf verletzt. Wie der Vater des Kindes dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK sagte, spielte seine 20 Monate alte Tochter am Sonntag auf dem Bauernhof der Familie in Tröndelag, als der Raubvogel auf sie herabstürzte. Der Mutter des Mädchens gelang es demnach nur mit Mühe und Not, das Kind aus den Fängen des Adlers zu befreien.

