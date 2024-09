Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Washington - Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf stehen sich in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem Ex-US-Präsidenten gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für die Demokratin Harris wird das Duell mit dem Republikaner zur Bewährungsprobe.

Babler bläst zu "Aufholjagd" im Wahlkampf-Endspurt

Wien/Österreich-weit - Die SPÖ hat am Montagabend bei parallel abgehaltenen Events in allen Bundesländern zum Wahlkampfendspurt getrommelt. "Wir starten heute hier die große Aufholjagd", schwor Parteichef Andreas Babler im Wiener Prater seine Anhänger auf den Intensivwahlkampf ein. Auch wenn in Artikeln, Analysen und Kommentaren die Wahl für die SPÖ bereits als verloren hingestellt werde, sei noch "alles offen", gab sich Babler kämpferisch: "Wir werden in jedem einzelnen Bundesland gewinnen."

Harvey Weinstein für Not-OP ins Krankenhaus gebracht

New York - Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein ist wegen eines akuten gesundheitlichen Notfalls von seiner berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel in ein Krankenhaus verlegt worden. Der Anwalt des 72-Jährigen, Arthur Aidala, bestätigte, dass der verurteilte Sexualstraftäter für eine Not-Operation von Rikers Island in eine Klinik gebracht wurde. Unklar blieb zunächst, wie ernst Weinsteins Zustand ist.

Brüssel empört über Migranten-Busse aus Ungarn

EU-weit/Brüssel/Budapest - Belgien hat empört auf die Ankündigung Ungarns reagiert, künftig Migranten per Reisebus nach Brüssel zu fahren. Der Plan der Regierung in Budapest sei "inakzeptabel", sagte am Montag die belgische Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor. Der ungarische Vize-Innenminister Bence Retvari hatte am Freitag medienwirksam mehrere Busse der öffentlichen Busverkehrsgesellschaft Volanbusz vorgestellt, auf deren Anzeigeschild "Röszke - Brüssel" stand.

Kontrollen ab 16. September an allen deutschen Grenzen

Berlin/Seeon - Um die Zahl der unerlaubten Einreisen stärker einzudämmen, hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet. Die zusätzlichen Kontrollen sollen am 16. September beginnen und zunächst einmal sechs Monate andauern, wie am Montag aus Regierungskreisen bekannt wurde. In der Praxis geht es um die Einführung von Kontrollen auch an den deutschen West- und Nordgrenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich.

EuGH fällt milliardenschwere Urteile zu Google und Apple

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Dienstag (9.30 Uhr) über eine Wettbewerbsstrafe für Google und Steuernachzahlungen für Apple. Für Google geht es dabei um eine Geldbuße von 2,4 Mrd. Euro, im Fall von Apple könnte in Irland eine Nachzahlung in Höhe von 13 Mrd. Euro fällig werden.

Auf Ex-Frau eingestochen: Zwölf Jahre Haft für 42-Jährigen

Eisenstadt - Ein 42-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der ungarische Staatsbürger soll im vergangenen März auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer am Hals verletzt haben. Er wird in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Prinzessin Kate beendete monatelange Chemotherapie

London - Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie nach eigenen Worten beendet. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William zeigte sich in einer persönlichen Botschaft erleichtert. Sie werde sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben. Details zu ihrer Erkrankung werden privat bleiben, wie es hieß. Die 42-Jährige hatte diese im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red