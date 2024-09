Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Washington - Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf stehen sich in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr MESZ) die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem Ex-US-Präsidenten gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für die Demokratin Harris wird das Duell mit dem Republikaner zur Bewährungsprobe.

Babler bläst zu "Aufholjagd" im Wahlkampf-Endspurt

Wien/Österreich-weit - Die SPÖ hat am Montagabend bei parallel abgehaltenen Events in allen Bundesländern zum Wahlkampfendspurt getrommelt. "Wir starten heute hier die große Aufholjagd", schwor Parteichef Andreas Babler im Wiener Prater seine Anhänger auf den Intensivwahlkampf ein. Auch wenn in Artikeln, Analysen und Kommentaren die Wahl für die SPÖ bereits als verloren hingestellt werde, sei noch "alles offen", gab sich Babler kämpferisch: "Wir werden in jedem einzelnen Bundesland gewinnen."

Israels Armee: Hamas-Zentrale attackiert - 40 Tote gemeldet

Khan Younis - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben eine in einer humanitären Zone im Gazastreifen untergebrachte Kommandozentrale der islamistischen Hamas angegriffen. Nach Angaben des Direktors für Versorgung bei der Zivilverteidigung in Gaza kamen mindestens 40 Menschen bei dem Luftangriff ums Leben, mehr als 60 seien verletzt worden. Demnach wurden Zelte getroffen, in denen Binnenflüchtlinge untergebracht sind.

Feuer in Moskauer Hochhaus nach Drohnenangriff

Moskau - Bei der Abwehr ukrainischer Drohnenangriffe ist nach Angaben der Moskauer Stadtverwaltung ein Feuer in einem Wohnhaus im Stadtteil Ramenskoje ausgebrochen. Die Flammen hätten sich im 11. und 12. Stock des Gebäudes ausgebreitet, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag über die Nachrichten-App Telegram mit. Rettungskräfte seien vor Ort. Gouverneur Andrej Worobjow berichtete, dass bei einem Angriff auch ein Kind getötet sowie ein weiterer Zivilist verletzt worden sei.

Kim möchte Anzahl nordkoreanischer Atomwaffen erhöhen

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea will die Anzahl seiner Nuklearwaffen erhöhen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, erklärte Machthaber Kim Jong-un, dass der Bestand "exponentiell" erhöht werden solle. Zudem warf Kim demnach "feindlichen" Kräften vor, Nordkorea mit Atomwaffen angreifen zu wollen. Welche Länder er damit genau meinte, ließ Kim offen. Er äußerte sich am Montag bei einer Rede zum Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Korea.

Kartellklage gegen Google wegen Online-Werbung

Mountain View - Der regulatorische Druck auf Google bleibt hoch. Wegen ihrer Geschäftspraktiken muss sich die Alphabet-Tochter ab Montag einer weiteren Klage des US-Justizministeriums stellen, die in einer Zerschlagung des Internet-Konzerns münden könnte. Das Unternehmen nutze klassische Monopol-Taktiken, indem es Konkurrenten aufkaufe oder Kunden an seine Produkte binde, sagte Julia Tarver Wood, die Anklagevertreterin des US-Justizministeriums, in ihrem Eröffnungsplädoyer am Montag.

Brüssel empört über Migranten-Busse aus Ungarn

EU-weit/Brüssel/Budapest - Belgien hat empört auf die Ankündigung Ungarns reagiert, künftig Migranten per Reisebus nach Brüssel zu fahren. Der Plan der Regierung in Budapest sei "inakzeptabel", sagte am Montag die belgische Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor. Der ungarische Vize-Innenminister Bence Retvari hatte am Freitag medienwirksam mehrere Busse der öffentlichen Busverkehrsgesellschaft Volanbusz vorgestellt, auf deren Anzeigeschild "Röszke - Brüssel" stand.

Auf Ex-Frau eingestochen: Zwölf Jahre Haft für 42-Jährigen

Eisenstadt - Ein 42-Jähriger ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der ungarische Staatsbürger soll im vergangenen März auf dem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer am Hals verletzt haben. Er wird in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red