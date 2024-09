Unwetter: Keine Schäden, aber Behinderungen durch Schnee

Wien - Die angekündigten Niederschläge haben in Österreich vorerst zu keinen Schäden geführt, durch Schneefall gab es aber Behinderungen und Sperren auf höhergelegenen Straßen. Nicht notwendige Zugfahrten sollten vermieden werden, rieten die ÖBB, Gleiches gilt für Autofahrten. Die Wetterlage sollte sich laut den Warnungen von Geosphere Austria in den kommenden Tagen zuspitzen. Lokal sind Starkregen und Windböen zu erwarten. Zahlreiche Freiluftveranstaltungen wurden abgesagt.

Putin: Bei Ja zu Raketeneinsatz wäre NATO Kriegspartei

Moskau - Eine Zustimmung des Westens zum Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland durch die Ukraine würde nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin bedeuten, dass sich die NATO "im Krieg" mit Russland befände. "Dies würde die Natur des Konflikts in erheblichem Maß verändern. Es würde bedeuten, dass NATO-Staaten, die USA, europäische Staaten im Krieg mit Russland sind", sagte Putin am Donnerstag einem Reporter des staatlichen Fernsehens.

Trump erteilt zweitem TV-Duell mit Harris eine Absage

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einer zweiten Debatte mit seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris eine Absage erteilt. "ES WIRD KEINE DRITTE DEBATTE GEBEN!" schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social. Eine Stellungnahme von Harris lag zunächst nicht vor.

Live-Unfreundlichkeiten zwischen Nehammer und Babler

Wien - Die ORF-Konfrontationen zur Nationalratswahl haben am Donnerstagabend das erste Duell zweier Kanzler-Anwärter gebracht: ÖVP-Obmann Karl Nehammer traf auf SPÖ-Chef Andreas Babler. Viel gemeinsame Basis für eine zukünftige Regierungsarbeit ließ sich in einer ausnehmend unfreundlichen Debatte nicht erkennen. Wesentlich gefälliger gestaltete sich das zweite Duell zwischen Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger.

"Angststimmung": Vorwürfe gegen Josefstadt-Chef Föttinger

Wien - Herbert Föttinger, Langzeitdirektor des Theaters in der Josefstadt, sieht sich laut einem Bericht des "Standard" (Onlineausgabe) mit Vorwürfen konfrontiert. Zahlreiche aktuelle und ehemalige Angestellte sprechen darin von einer "permanenten Angststimmung" in Bezug auf Föttingers Führungsstil. Weiters seien sexuelle Übergriffe eines Schauspielers unzureichend verfolgt worden. Das Theater kündigt eine Aufarbeitung an, Föttinger entschuldigte sich.

Schallenberg eröffnet Botschaft in Ghana

Wien/Accra - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Freitag in Ghana zu Gast, wo er in der Hauptstadt Accra eine österreichischen Botschaft eröffnen wird. Weiters stehen für Schallenberg in dem westafrikanischen Staat auch Treffen mit Präsident Nana Akufo-Addo und Außenministerin Shirley Ayorkor Botchwey auf dem Programm. Seitens des Außenministeriums (BMEIA) wurde betont: "Mit der Botschaftseröffnung wird der rot-weiß-rote Fußabdruck in Subsahara-Afrika deutlich gestärkt."

Kärntnerin wegen Covid-Tod von Nachbar verurteilt

Klagenfurt - Weil sie ihren Nachbarn im Dezember 2021 mit dem Coronavirus angesteckt haben soll und dieser daraufhin an Covid gestorben war, ist am Donnerstag eine 54-jährige Kärntnerin am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Die Frau fasste wegen grob fahrlässiger Tötung vier Monate bedingte Haft und 800 Euro Geldstrafe (200 Tagessätze zu je vier Euro) aus. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red