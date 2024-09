Zugverbindungen und Straßen wegen Regen und Schnee gesperrt

Wien/Bad Gastein - Die Niederschläge über Österreich halten an. Wegen starken Schneefalls wurde in der Nacht auf Freitag die Zugverbindung zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein in Salzburg gesperrt. Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstätter See fährt ein Schienenersatzverkehr, teilten die ÖBB online mit. Die Reisezeit verlängere sich um bis zu zwei Stunden. Schnee und Regen sowie umgestürzte Bäume und hängengebliebene Fahrzeuge führten laut ÖAMTC auch zu mehreren Straßensperren.

Papst beendete zwölftägige Asien-Pazifik-Reise

Singapur - Vom Dschungel in Papua-Neuguinea bis zu den Wolkenkratzern Singapurs: Papst Franziskus hat am Freitag seine zwölftägige Reise durch Asien und die Pazifikregion abgeschlossen. Der 87-Jährige bestieg sein Flugzeug zurück nach Rom und beendete damit eine historische Rundtour durch vier Länder - hinsichtlich Dauer und Distanz die längste Reise seit Beginn seiner Zeit als Oberhaupt der katholischen Kirche.

Teil der Carolabrücke in Dresden wird abgerissen

Dresden - An der schwer beschädigten Carolabrücke in Dresden sind mehrere Teile komplett zum Einsturz gebracht worden. Nun reißen Einsatzkräfte den Brückenstrang komplett ab. Es handelt sich um den Teil, von dem in der Nacht auf Mittwoch ein rund 100 Meter langer Abschnitt in die Elbe gestürzt war. Ein benachbartes Brückenteil hing seither durch. Die Fachleute waren zu der Einschätzung gekommen, dass dieser Strang der Brücke nicht zu halten sei und vollständig abgerissen werden müsse.

Felbermayr: Längste rezessive Phase in der Nachkriegszeit

Wien - Österreichs Wirtschaft kommt weiterhin nicht in Schwung. Mit dem nunmehr achten Quartal in Folge mit einer Stagnation oder einer Schrumpfung sei dies "die längste rezessive Phase seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs", so Wifo-Chef Gabriel Felbermayr im Rahmen des "Bank Austria Forums" am Donnerstag. Insbesondere der Arbeitsmarkt sei ein Sorgenkind der heimischen Wirtschaft.

Viele Tote und Vermisste nach Taifun "Yagi" in Myanmar

Yangon (Rangun) - Super-Taifun "Yagi" hat neben Vietnam und Thailand auch Myanmar schwer getroffen. Offiziellen Angaben zufolge kamen bisher mindestens 19 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen ums Leben. Laut Augenzeugen vor Ort könnte die Zahl der Opfer aber sehr viel höher liegen. Viele Gebiete in dem von einer brutalen Militärjunta regierten Land waren wegen Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten.

Gestohlenes Banksy-Werk sichergestellt

London - Eines der bekanntesten Motive des britischen Künstlers Banksy sollen zwei Männer aus einer Galerie in London gestohlen haben. "Girl With Balloon" zeigt ein Mädchen und einen Ballon in Herzform. Das Bild hat laut Gerichtsdokumenten einen Wert von umgerechnet etwa 320.000 Euro. Es wurde bei einem Einbruch am Sonntag entwendet, mittlerweile aber sichergestellt und werde in die Galerie zurückgebracht, teilte die Metropolitan Police mit.

Abnehmspritze Liraglutid mindert Übergewicht bei Kindern

Salzburg/Minneapolis (Minnesota) - Starkes Übergewicht ist auch bei vielen Kindern schon ein großes Problem - umso mehr, da aus fettleibigen Kindern sehr oft adipöse Erwachsene werden. Dass Abnehmspritzen auch für Menschen unter 18 Jahren eine Lösung sein, könnte zeigt jetzt eine Untersuchung aus den USA. Die Studie weist für den Wirkstoff Liraglutid darauf hin, dass er bei Kindern effektiv wirkt und sicher ist. Untersucht wurde der Effekt bei Sechs- bis Zwölfjährigen.

Sechs Menschen bei Brand in Graz verletzt

Graz - Bei einem Wohnungsbrand in Graz sind Donnerstagabend drei Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Laut Polizei dürfte ein Akku eines E-Rollers explodiert sein. Nachbarn hatten das Geschrei der Kinder gehört und retteten die Kleinen im Alter von neun bis 13 Jahren aus der bereits verrauchten Wohnung, teilte die Berufsfeuerwehr Graz mit. Die Löschversuche der Nachbarn blieben ohne Erfolg, die Einsatzkräfte hatten die Flammen dann aber rasch unter Kontrolle.

