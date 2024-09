Zahlreiche Sturmeinsätze in Niederösterreich

St. Pölten - In Niederösterreich sind die Feuerwehren seit Freitagabend zu 160 Einsätzen ausgerückt. Dabei habe es sich vor allem um Alarmierungen wegen Sturmschäden gehandelt, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos, Samstagfrüh auf APA-Anfrage. Die Lage habe sich "intensiviert", berichtete er. In mehreren Gemeinden, etwa in der Wachau, wurde der mobile Hochwasserschutz aufgebaut. Der "Peak" der Pegel werde großteils für die Nacht auf Montag erwartet, so Stebal.

Hochwasser in Tschechien und Polen

Warschau/Prag - In Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen. Bereits am Freitag hatten sich Einsatzkräfte in den beiden Ländern sowie in der Slowakei auf Unwetter vorbereitet. Die heftigen Niederschläge östlich von Elbe und Spree lassen voraussichtlich auch die Wasserstände der Elbe in Sachsen anschwellen.

Ukraine: Entscheidung über Einsatz westlicher Waffen vertagt

Washington - Trotz des Drängens der Ukraine haben US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Keir Starmer eine Entscheidung über einen Einsatz weitreichender westlicher Waffen gegen Ziele in Russland vertagt. Nach einem Treffen mit Biden am Freitagabend (Ortszeit) in Washington sagte Starmer, sie hätten eine "weitreichende Diskussion über Strategie" geführt, nicht aber über "bestimmte Fähigkeiten".

Schallenberg unterzeichnet Migrationsabkommen mit Ghana

Accra/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bei einem Arbeitsbesuch in Ghana ein Mobilitäts- und Migrationsabkommen geschlossen. Gemeinsam mit seiner ghanaischen Amtskollegin Shirley Botchwey unterzeichnete Schallenberg am Freitag ein Memorandum of Understanding, das nicht nur Rückübernahmen illegal aufhältiger Personen, sondern auch Möglichkeiten der legalen Zuwanderung für qualifizierte Arbeitskräfte aus dem westafrikanischen Land vorsieht.

Papst zu US-Wahl: Beide Kandidaten "sind gegen das Leben"

Rom/Washington - Papst Franziskus hat vor der US-Präsidentschaftswahl beide Kandidaten scharf kritisiert und US-amerikanische Katholiken aufgefordert, das "kleinere Übel" zu wählen. Der Papst nannte am Freitag weder die Demokratin Kamala Harris noch den Republikaner Donald Trump beim Namen, sondern verwies auf ihre Geschlechter und politischen Programme. "Ob es derjenige ist, der Migranten vertreibt, oder diejenige, die Kinder tötet, beide sind gegen das Leben."

Wien zögert bei Sobieski-Denkmal am Kahlenberg

Wien - Angesichts der Kontroversen rund um das Lueger-Denkmal verhält sich die Wiener Stadtregierung vorsichtig, was das seit Jahren versprochene Denkmal für den polnischen König Jan III. Sobieski am Kahlenberg betrifft. Man wolle die Erkenntnisse aus der Diskussion rund um das Lueger-Denkmal nutzen, teilte eine Sprecherin der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) der APA auf Anfrage mit. Den Vorwurf der FPÖ, es handle sich um "Ausreden", wies die Sprecherin zurück.

15 Tote bei Machtkampf in Drogenkartell in Mexiko

Culiac�n - Im Nordwesten Mexikos sind bei internen Auseinandersetzungen des Sinaloa-Drogenkartells mindestens 15 Menschen getötet worden. Wie der örtliche Staatsanwalt am Freitag (Ortszeit) mitteilte, werden infolge des internen Krieges in dem Kartell seit dem vergangenen Montag auch 20 Menschen noch vermisst. Sicherheitskräfte wurden als Verstärkung nach Culiac�n geschickt, die Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa. Schulen und Geschäfte wurden geschlossen und Feste abgesagt.

